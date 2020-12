Der Leisetreter des VfL Wolfsburg

Wer mit Fußballprofis über ihren Job spricht, fragt sich danach manches Mal, woher deren unerschütterliches Selbstvertrauen rührt. Einige Mittelklasse-Spieler sehen sich ganz klar in der Oberklasse, viele aus der Oberklasse verorten sich auf der höchsten internationalen Ebene. Nur selten erlebt man das Gegenteil: dass ein sehr guter Spieler mit sich selbst um die richtige Einordnung kämpft. Bei Maximilian Philipp sind die fußballerischen Anlagen unübersehbar, doch: „Das Selbstvertrauen ist nicht meine Stärke“, sagt der 26 Jahre alte Angreifer des VfL Wolfsburg vor dem Duell mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund, bei dem ihm der absolute Durchbruch nicht gelang.

Maximilian Philipp fehlt das Selbstvertrauen

Und das fehlende Selbstvertrauen war dafür sicherlich mit verantwortlich, sagt er. Der Angreifer, den der VW-Klub für ein Jahr von Dinamo Moskau ausgeliehen hat und danach für elf Millionen Euro Ablöse fest unter Vertrag nehmen kann, bringt für eine große Karriere alles mit. Er behandelt den Ball mit höchster technischer Versiertheit, hat einen gleichermaßen harten wie platzierten Schuss und ein gutes Gespür für die Positionierung in gefährlichen Räumen.

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Josuha Guilavogui, VfL-Kapitän, verglich Philipp nach dessen ersten Trainingseinheiten mit Julian Draxler, dem deutschen Weltmeister von 2014, der im Pariser Starensemble seine Rolle spielt. Doch Philipp ist trotz der körperlichen und fußballerischen Gemeinsamkeiten nicht Draxler, und das ist auch gut so. Philipp ist anders. Anders als viele seiner Kollegen. Der Wolfsburger sagt zum Beispiel solche Sätze: „Ich glaube, ich kann der Mannschaft viel geben. Ich hoffe, das sehen Trainer und Mannschaft genauso.“ Die meisten Fußballer hätten die Teile mit dem Glauben und dem Hoffen wohl weggelassen. Weil sie es zu wissen glauben.

VfL-Talent Philipp schießt Tor gegen den FC Bayern

Philipp habe es aber in all den Jahren als Profi noch nicht geschafft, den Rasen zu betreten mit der festen Überzeugung: Heute ist mein Tag. „Manche können das. Ich bin vom Typ her einfach zurückhaltender. Aber ich weiß, dass ich daran arbeiten muss.“ Allein sein fußballerischer Aufstieg liegt als Zeugnis seiner Qualitäten bereit. Im beschaulichen Freiburg gelang ihm den Sprung vom Junior zum Profi, er schaffte 41 Torbeteiligungen in 88 Spielen, bis die Dortmunder ihn 2017 für 20 Millionen Euro Ablöse verpflichteten. „Allerdings habe ich mir auch dann nie gesagt: Ich bin jetzt beim BVB und habe es geschafft“, reflektiert der Angreifer. Vielmehr blickte er auf die neuen Mitspieler mit höchster individueller Qualität.

Seine Gedanken kreisten damals eher darum, „dass der Spieler es gut macht, der da auch. Und dass es für mich sehr schwer wird“. Nach einem guten ersten Jahr mit neun Toren in 20 Bundesliga-Einsätzen klappte im zweiten BVB-Jahr nicht mehr viel. Nur noch ein Treffer gelang ihm in 18 Spielen. Schon da, im Sommer 2019, hätte ihn der VfL gerne verpflichtet, doch der Transfer kam nicht zustande. Stattdessen ging Philipp zu Dinamo Moskau und kam nun im Oktober mit einem Jahr Verspätung nach Wolfsburg. Er hätte nach den vergangenen Wochen allen Grund, nun mit einer ganz breiten Brust herumzulaufen. Denn sein erstes Tor im VfL-Trikot erzielte er vor Weihnachten gegen die beste Vereinsmannschaft Europas und den besten Torhüter der Welt: den FC Bayern und Manuel Neuer. „Dieser Treffer“, sagt der Angreifer, „hat etwas mit mir und meinem Kopf gemacht. Er hat mein Selbstvertrauen gestärkt.“ Dieser Abschluss zum zwischenzeitlichen 1:0 für den VfL (Endstand 1:2) war der letzte Beweis dafür, dass Philipp in Wolfsburg angekommen ist.

Unmittelbar nach seinem Wechsel Anfang Oktober hatte Oliver Glasner noch physische Defizite bei dem Neuen ausgemacht, doch mittlerweile kann und will der VfL-Trainer nicht mehr auf Philipp verzichten. Zuletzt musste er allerdings. Denn Philipp gehörte neben Xaver Schlager und Tim Siersleben zu den Wolfsburgern, die gegen Stuttgart (Bundesliga, 1:0) und Sandhausen (Pokal, 4:0) aussetzen mussten. Maximilian Arnold hatte einen positiven Covid-19-Befund, und weil Philipp viel Zeit mit dem VfL-Eigengewächs verbringt, wurde er vom Gesundheitsamt als Kontaktperson ersten Grades in Quarantäne verfrachtet.

Der 26-Jährige war raus aus seinem Flow. „Das hat mich natürlich genervt. Ich hatte mich echt gut gefühlt.“ So hatte er frühzeitig Mini-Winterpause. Infrage stellt er die Maßnahme des Gesundheitsamts nicht. „Die muss man in dieser schwierigen Zeit akzeptieren und respektieren. Ich verstehe das völlig.“ Das Weihnachtsfest durfte Philipp trotz der Quarantäne bei seiner Mutter in Berlin verbringen. „Das Gesundheitsamt hatte es genehmigt, wenn ich bis Weihnachten drei negative Tests vorweise.“ Die Ergebnisse hatte Philipp auf der Reise dann immer dabei, falls es Nachfragen geben würde. Immerhin: „Es war schön, dass ich wenigstens bei ihr war. Zu zweit ist immer besser als alleine.“ Auch seine Mutter spricht mit dem 26-Jährigen über das Thema Selbstvertrauen; darüber, wie man es bekommt und behält. Philipps Ansatz: „Man muss lernen, dass man nicht einfach so da ist, wo man ist. Dass das alles kein Glück war, sondern dass man es sich erarbeitet und verdient hat.“

An manchen Tagen, sagt Philipp, funktionieren diese Gedanken gut, an manchen weniger. „In letzter Zeit ist es mir auf jeden Fall etwas besser gelungen. Ich fand meine Leistungen ansprechender. Noch nicht perfekt, aber es wird.“ Seine Quarantäne ist vorüber, gegen Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr) kann Philipp wieder spielen. Ob er mit dem BVB noch eine Rechnung offen hat? Nein. „Im ersten Jahr lief’s besser als im zweiten. Manchmal klappt’s, manchmal nicht. In dem Fall hat es nicht so gut geklappt. Ich hege keinen Groll und blicke auf eine schöne Zeit zurück.“ Edin Terzic, der Nachfolger des im Dezember entlassenen Coaches Lucien Favre, war schon in Philipps BVB-Zeit dort Assistenztrainer. „Ein super Typ, ich habe ihn sehr gemocht“, sagt der 26-Jährige. „Er kann meinetwegen alle Spiele gewinnen. Nur nicht gegen uns.“ Das klingt aus dem Mund des Leisetreters schon fast wie eine Kampfansage.

Fußball-Bundesliga 14. Spieltag

Samstag, 15.30 Uhr:

Hoffenheim – Freiburg

Frankfurt – Leverkusen

Köln – Augsburg

Bremen – Union Berlin

Bielefeld – Mönchengladbach

Hertha – Schalke

Stuttgart – Leipzig

Sonntag, 15.30 Uhr:

Dortmund – Wolfsburg

Sonntag, 18 Uhr:

München – Mainz