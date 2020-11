VfL Wolfsburg: Philipp kritisiert den Fußball-Kommerz

Wohin entwickelt sich der Fußball ? Und ist diese Richtung die richtige? Eine grundsätzliche Fragestellung, die die Bosse der Bundesligisten mindestens ebenso beschäftigt wie die Fans – auch wenn die Differenzen zwischen beiden Lagern augenscheinlich immer größer werden. Themen gibt es einige: die Teilhabe der Anhänger, Anstoßzeiten, Übertragungsrechte und natürlich das liebe Geld. Maximilian Philipp vom VfL Wolfsburg hat zu einem dieser Streitpunkte durchaus bemerkenswert Stellung bezogen.

In einem Interview mit dem Online-Magazin „Fums“ sprach der 26-Jährige, der als Leihgabe von Dinamo Moskau in Wolfsburg spielt, unter anderem über die immer häufiger kritisierte Übersättigung seines Sports. „Wenn du jeden Tag Fußball siehst auf irgendeinem Sender, hast du auch keinen Bock mehr darauf. Früher hast du am Wochenende Fußball geguckt, das war dann so Festzeit. Aber jetzt guckst du ja Montag Fußball, guckst Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Irgendwann sagt sich der Fan auch: ‚Was soll das?‘“, erklärte Philipp und sprach damit vielen Fans aus der Seele.

Schlechte Einschaltquoten für die DFB-Elf

Denn neben der Bundesliga gibt es da ja noch den DFB-Pokal sowie die Champions League und die Europa League. Ab nächster Saison kommt mit der Conference League sogar noch ein dritter Europapokal-Wettbewerb dazu. Und die Nationalmannschaften spielen nicht nur die großen Turniere sowie die Qualifikationen dafür, sondern auch noch die Nations League. Die Folge: An nahezu jedem Tag der Woche läuft irgendwo Fußball . Dass der Bogen womöglich überspannt wird oder schon wurde, bekam zuletzt die deutsche Nationalelf zu spüren. Ihr Spiel gegen Tschechien hatte bei RTL schlechtere Einschaltquoten als eine Trödelsendung, die zeitgleich im ZDF lief.

Philipp kritisiert die „falsche Richtung“

Auch die Tatsache, dass die Fans inzwischen mehrere Bezahlangebote in Anspruch nehmen müssen, um ihre Mannschaft zu verfolgen, ärgert Philipp. „Dann musst du noch 20 Sender abonnieren, brauchst jeden Sender doppelt und dreifach. Das ist einfach ein Witz geworden. Aber daran sieht man halt, dass es immer weiter in eine falsche Richtung geht: weg von den Fans Richtung Profit“, sagte der Wolfsburger in einem auch deshalb bemerkenswerten Statement , weil sein Gehalt vor allem durch die TV-Einnahmen des VfL finanziert wird. Doch in den Reihen der Fans kommen solche Aussagen natürlich gut an.

Schmadtke vertrat den VfL in Frankfurt

Das TV-Geld und dessen zukünftige Verteilung ist obendrein aktuell ein Streitthema innerhalb der Liga. Nachdem sich kleinere Klubs wie Mainz, Augsburg, Bielefeld und Stuttgart sowie zehn Zweitligisten öffentlich dafür stark gemacht hatten, die Millionen anders (und in ihren Augen gerechter) zu verteilen, hatte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge diese Gruppe von einem Treffen in Frankfurt ausgeschlossen, bei dem über einige Zukunftsthemen des Fußballs gesprochen wurde. Der VfL war eingeladen, Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke nahm für die Wolfsburger teil.