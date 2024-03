Salzgitter. Einem Mann sollten seine drei Hunde abgenommen und in ein Tierheim gebracht werden. Bei der Sicherstellung wurde dieser handgreiflich.

In Salzgitter wollte ein 21-Jähriger am Donnerstag, 29. Februar, auf Mitarbeitende des Veterinäramtes einschlagen. Das konnte jedoch durch die Polizei verhindert werden.

Die Beamten suchten den Mann gegen 9.45 Uhr in der Kniestedter Straße auf, da ihm seine drei Hunde abgenommen werden sollten und in einem Tierheim untergebracht werden sollten. Als die Mitarbeiter der Stadt ihm das Vorhaben schilderten, ging er mit bereits geballten Fäusten auf sie zu. Durch Mithilfe der Polizei konnte der Angriff jedoch verhindert werden und es kam zu keiner Verletzung. Die Tiere konnten dann sicher in ein Tierheim gebracht werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

