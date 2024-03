Salzgitter. Schaulustige behindern den Einsatz der Feuerwehr in der Reppnerschen Straße in Salzgitter-Lebenstedt. Ein Pkw gerät aus unbekannter Ursache in Brand.

In der Reppnerschen Straße in Salzgitter-Lebenstedt ist am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr der Motorraum eines Pkw in Vollbrand geraten. Wie Olaf Keller, Einsatzleiter der Feuerwehr berichtet, ist die Ursache für das Feuer noch unbekannt.

Herausfordernd waren an dem rund 15-minütigen Einsatz der Berufsfeuerwehr Salzgitter neben dem Verkehr zahlreiche Schaulustige, die den Einsatz verfolgten. Verletzt wurde bei dem Brand des Mercedes niemand.

red