Salzgitter-Bad. Darcy hat schwere Zeiten hinter sich. Nun sucht das „Tier der Woche“ ein neues Zuhause. Das ist Darcys Geschichte.

Launisch, eifersüchtig und dennoch verschmust – drei Eigenschaften, die auch auf eine Märchen-Prinzessin passen würden. Eine solche Prinzessin ist Darcy, die im November vergangenen Jahres ins Tierheim Salzgitter kam, heißt es in einer Mitteilung des Tierheims.

Maine Coon-Mix Darcy ist in Salzgitter das „Tier der Woche“

Als Katze Darcy im Winter gefunden wurde, war sie benommen und geistig abwesend. Ihr Zustand ließ vermuten, dass sie möglicherweise vergiftet wurde. Da ihr Gesundheitszustand als sehr kritisch eingestuft wurde, wurde Darcy vom Team des Tierheims noch am Fundabend in die Tierärztliche Hochschule nach Hannover gebracht. Hier erwies sich das „Tier der Woche“ als Kämpferin. Nach vier Tagen hatte Darcy es tatsächlich geschafft und durfte die Klinik verlassen. Zurück im Tierheim in Salzgitter-Bad, durfte sie es sich noch lange nicht in einem der Katzenzimmer gemütlich machen. Darcy musste noch einige Tage mit der Quarantänestation vorliebnehmen, um vollständig zu genesen.

Nach ihrem Umzug in eines der Katzenzimmer entpuppte sich der schwarz-graue Maine Coon-Mix als Einzelprinzessin, die keinen gesteigerten Wert auf Artgenossen legt. Lieber macht sie ihr Ding, klettert von Kratzbaum zu Kratzbaum, lässt sich im Außenbereich die Schnurrhaare durchpusten und sucht den Kontakt zu den Tierpflegern. Doch Vorsicht beim Öffnen der Zimmertür: Zu gerne nutzt die launische Dame ihre Chance und erkundet den Flur des Katzentraktes. Gelegentlich wird sie bei einer ausgiebigen Konversation mit den Amazonen Alejandro und Valeria erwischt.

Wer möchte Katze Darcy aus Salzgitter ein neues Zuhause bieten?

Für die abenteuerlustige Fellnase wird nun ein ländlich gelegenes Zuhause gesucht, in dem sie eigenständig ihre Umgebung erkunden und Abenteuer erleben kann. Vielleicht findet Darcy bei ihren Streifzügen tatsächlich noch einen Prinzen?

Wer sich für Darcy interessiert, kann sich an das Tierheim in Salzgitter-Bad wenden. Zur Homepage geht es hier.

