Salzgitter-Bad. Der Fußballer von Union Salzgitter hat nach dem dritten Tag der „AdventSZläufer“ bereits 90,3 Kilometer auf der Uhr stehen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Spendenaktion „AdventSZläufer“ lassen sich vom Schnee und den kalten Temperaturen aktuell nicht aufhalten und legen einen famosen Start hin. Nach den ersten drei Tagen des Events vom Verein „Wir helfen Kindern“ sind bereits 600 Kilometer zusammengekommen.

Durch kurzfristige Nachmeldungen sind inzwischen 56 „AdventSZläufer“ für den guten Zweck unterwegs. 35 von ihnen waren am ersten Adventswochenende bereits fleißig. Neben den Ausdauersportlern von Triathlon Salzgitter, die das Spendenevent in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit einem Nachtlauf eröffneten (wir berichteten), sticht vor allem die Leistung von Lennard Teuber heraus. Der Fußballer von Union Salzgitter hat an den ersten drei Tagen bereits 90,3 Kilometer gesammelt.

Ich hatte echt Glück. Keine 20 Minuten nach meiner Ankunft fuhr die Bahn zurück nach Salzgitter-Bad. „AdventSZläufer“ Lennard Teuber, der von Salzgitter-Bad nach Braunschweig gelaufen ist

Los ging es für Teuber am 1. Dezember um 7.30 Uhr. „Ich bin im Greifpark in Salzgitter-Bad gestartet und dann die B248 entlang nach Braunschweig gelaufen“, berichtet er. Vorbei an Beinum, Barum und Thiede ging es geradewegs in Richtung Löwenstadt. Im Stadtteil Rüningen passierte Teuber dann das Ortseingangsschild. Um 10.45 Uhr – also 3:15 Stunden später – hatte der „AdventSZläufer“ die 30 Kilometer geschafft und sein Ziel, den Hauptbahnhof Braunschweig, erreicht. „Ich hatte echt Glück. Keine 20 Minuten nach meiner Ankunft fuhr die Bahn zurück nach Salzgitter-Bad“, so Teuber, der bereits bei der ersten Auflage der Spendenaktion mit seinen Leistungen für Furore gesorgt hat.

„AdventSZläufer“ Lennard Teuber aus Salzgitter-Bad hat bereits 90,3 Kilometer in den Beinen

2021 waren es am Ende 588,8 Kilometer innerhalb der 24 Tage – das entspricht 24,5 Kilometer pro Tag, also mehr als ein Halbmarathon täglich. Aktuell ist Teuber mit 30,1 Kilometern im Schnitt sogar noch mehr unterwegs. Bleibt abzuwarten, ob die Beine und die Gesundheit dieses Pensum halten können. Denn im vergangenen Jahr konnte er aufgrund einer Erkältung „lediglich“ 110 Kilometer zum Gesamtergebnis beisteuern. Vor allem die Apotheke am Eikel aus Salzgitter-Bad wird die Leistungen von Teuber genauestens verfolgen, schließlich sponsert sie ihn. Der „AdventSZläufer“ hat sich sogar das Logo auf seine Laufjacke drucken lassen.

Das Prinzip der „AdventSZläufer“: Genauso wie Teuber haben sich auch die 55 weiteren „AdventSZläufer“ einen Sponsor im Bekannten- und Verwandtenkreis gesucht oder lassen sich von Unternehmen unterstützen. Pro gelaufenem Kilometer gibt es einen Geldbetrag, der dann in den großen Spendentopf wandert. Die Gesamtsumme kommt am Ende einem guten Zweck in Salzgitter zu Gute.