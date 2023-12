Lebenstedt. Ein Sextett von Triathlon Salzgitter eröffnet das Spendenevent des Vereins „Wir helfen Kindern“ mit einer gemeinsamen Runde um den See.

Das Spendenevent „AdventSZläufer“ 2023 ist gestartet. Seit Freitag sind 52 Sportlerinnen und Sportler für den guten Zweck unterwegs und sammeln bis zum Heiligen Abend fleißig Kilometer für die Aktion des Salzgitteraner Vereins „Wir helfen Kindern“. Wie schon bei den ersten beiden Auflagen haben es sich die Ausdauersportler von Triathlon Salzgitter nicht nehmen lassen, als erste ihre Laufschuhe zu schnüren.

Bei Windstille hat der See nachts einfach etwas mystisches – egal wie kalt es ist! Jörg Zimmermann, Triathlet aus Salzgitter, nach seinem Lauf bei -3 Grad am Salzgittersee

Heiko Rathmann, Ruben Brandeis, Stephan Janecek, Ursula Wolter, Stefan Schönwiese und Jörg Zimmermann starteten exakt um 0.01 Uhr in der Reppnerschen Bucht ihre gemeinsame Runde um den Salzgittersee und führten damit eine gute, alte Tradition fort. „Kann man beim dritten Mal schon von einer Tradition sprechen? Ich denke schon“, erklärt Jörg Zimmermann, der auch schon 2021 und 2022 in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember dabei war. Diesmal war es bei -3 Grad jedoch wesentlich kälter als in den vergangenen beiden Jahren. „Aber bei Windstille hat der See nachts einfach etwas mystisches – egal wie kalt es ist“, so Zimmermann.

Triathleten drehen Nachts die ersten Runden am Salzgittersee

Besonders freute sich der Ausdauersportler über seinen Kumpel Stephan Janecek, der sich kurzfristig für das Laufevent angemeldet hatte. „Stephan erholt sich gerade von einer Verletzung und fängt mit kleinen Laufeinheiten wieder an. Dass er plötzlich auch da war, hat nicht nur mich überrascht. Er meinte zu mir, dass er mich doch nicht alleine laufen lassen könne“, so Zimmermann. Gemeinsam ging es dann auf die erste Runde um den See. Nach dieser verabschiedeten sich dann Ursula Wolter und Ruben Brandeis. Stefan Schönwiese hatte nach anderthalb Runden sein Pensum erfüllt. Janecek schaffte gar zwei Umrundungen und stieg damit nur eine halbe Runde vor seinem Freund Jörg Zimmermann aus. „Ich habe damit die ersten 13,2 Kilometer für dieses Jahr geschafft“, freute sich Zimmermann nach einer Mütze Schlaf und dem ersten Kaffee am Freitagmorgen.

Heiko Rathmann von Triathlon Salzgitter läuft direkt einen Halbmarathon

Heiko Rathmann, der in diesem Jahr vom Helios Klinikum gesponsert wird und eine eigens entworfene Startnummer bei seinen Läufen trägt, lief die letzten anderthalb Runden allein und kam am Ende auf 21,5 Kilometer – wohlgemerkt in der Nacht und bei -3 Grad. „Heiko hat damit direkt einen Halbmarathon vollgemacht“, zollte auch Zimmermann seinem Sportkameraden Respekt. Nicht minder beeindruckend war die Leistung vom Vereinskollegen Björn Kollmann, der aufgrund einer Nachtschicht den gemeinsamen Start in die „AdventSZläufer“ verpasste. „Björn machte sich direkt nach Schichtende um 4.06 Uhr auf die Socken und kam auf 14,6 Kilometer“, berichtete Zimmermann.

Verwendungszweck der „AdventSZläufer“ wird wie immer am 27. Dezember verraten

Die ersten Kilometer sind also geschafft und es werden sicherlich noch viele bis zum 24. Dezember dazukommen. Dafür werden nicht nur die Triathleten sorgen, sondern auch die übrigen „AdventSZläufer“. Wie in den vergangenen Jahren auch wandeln selbst gesuchte Sponsoren die Laufleistung der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einen Geldbetrag um, der dann in den Spendentopf fließt. Die Gesamtsumme kommt am Ende wieder Kindern aus Salzgitter zu Gute. Den genauen Verwendungszweck verrät der Verein „Wir helfen Kindern“ am 27. Dezember über diese Zeitung – auch das ist schon Tradition.