Keine 24 Stunden zum Verschnaufen für die „Elmer“

Handball im Doppelpack: Keine 24 Stunden liegen zwischen zwei Auswärtsspielen des Landesligisten HG Elm. Am Samstag (14 Uhr) tritt der Tabellenzweite zum Nachholspiel in Katlenburg im Kreis Northeim beim Tabellenletzten HSG Rhumetal II an, am Sonntag (14.30 Uhr) geht’s in Bovenden gegen die SG...