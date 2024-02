Braunschweig. Unsere Zeitung verlost 2 x 2 Sitzplatzkarten für die Veranstaltung mit Patrick Rokohl am Ostersamstag in der Lindenhalle Wolfenbüttel.

Vielleicht zum letzten Mal haben Fans von Profiboxer Patrick Rokohl am Osterwochenende die Chance, den Sportler in seiner Heimatregion live im Ring zu sehen. Der 35-Jährige ist Mitveranstalter und zugleich aktiver Protagonist einer Box-Gala, die am Ostersamstag in der Wolfenbütteler Lindenhalle stattfindet. Mit unserer Zeitung haben Sportfans die Chance, bei dem Spektakel live dabei zu sein. Wir verlosen 2 x 2 Sitzplätze für die Veranstaltung.

Zehn Kämpfe sind an dem Abend geplant. Einer davon ist der von Patrick Rokohl. Der Braunschweiger tritt gegen den Kölner Marc Lambertz an. Bereits seit Wochen bereitet sich der Boxer auf seinen Auftritt in der Lessingstadt vor, der für ihn etwas Besonderes ist. Wolfenbüttel ist ein gutes Pflaster für ihn: 2016 besiegte er dort Toni Camin und wurde so deutscher Meister. 2017 streckte er an gleicher Stelle den Finnen Teemu Tuominen nieder und sicherte sich den GBU-Weltmeister-Titel im Halbschwergewicht. Um bestens gerüstet zu sein, reiste Rokohl zuletzt sogar für ein knapp zweiwöchiges Trainingslager nach Las Vegas. In der Glücksspielmetropole traf der Boxer sogar zwei ganz besondere Prominente.

Boxer holte in Wolfenbüttel zwei große Siege

Immer wieder ist Rokohl in den vergangenen Jahren als Ausrichter von Boxveranstaltungen aufgetreten. Doch der Aufwand wurde dem Sportler mit der Zeit zu groß. Als er Anfang 2021 sein eigenes Box-Gym in Wendeburg eröffnete, rückten eigene Kämpfe in den Hintergrund. Für die Organisation von Veranstaltungen war erst recht keine Zeit mehr. Doch gemeinsam mit Veranstalter Hartmut Berge nimmt Rokohl jetzt noch einmal den Aufwand auf sich. Neben ihm ist als Boxer aus der Region auch Misto Abdulaev am Start.

Unsere Zeitung verlost 2 x 2 Sitzplatztickets für die Veranstaltung. Wer Interesse hat, schreibt bis zum 25. Februar eine E-Mail mit dem Betreff „Rokohl“ sowie Namen mitsamt Postadresse an: henning.thobaben@funkemedien.de.

Die Gewinner werden nach dem 25. Februar benachrichtigt.