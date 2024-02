Braunschweig. Der Braunschweiger absolviert in der US-Wüstenstadt ein zwölftägiges Trainingslager. Auch ein Werbe-Dreh steht auf dem Programm.

Floyd Mayweather war nicht nur ein überaus erfolgreicher Boxer. Er ist auch ein Business-Genie. Das Promotion-Unternehmen des US-Amerikaners stellt Großevents auf die Beine. Seine eigene Modemarke vertreibt Caps, Trainingsanzüge und mehr. Auch eine Skatehalle und ein Stripclub gehören zum Imperium des 46-Jährigen, der während seiner aktiven Karriere mehr als eine Milliarde US-Dollar verdient haben soll. Nicht zuletzt gilt der Mayweather Boxing Club in Las Vegas als Kult-Gym. Beeindruckt zeigt sich davon auch Patrick Rokohl. Der Braunschweiger Profiboxer bereitet sich mit einem Trainingslager in der Wüstenstadt im US-Bundesstaat Nevada auf seinen nächsten Kampf im Rahmen einer von ihm mitausgerichteten Gala am Osterwochenende in Wolfenbüttel vor.