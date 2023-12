Braunschweig. Der Profiboxer richtet am Osterwochenende 2024 in Wolfenbüttel eine Profibox-Veranstaltung aus. Er selbst steigt ebenfalls in den Ring.

Mit der Lindenhalle in Wolfenbüttel verbindet Patrick Rokohl sehr viel. Vor allem Gutes: 2016 besiegte er dort Toni Camin und wurde auf diese Weise deutscher Meister. 2017 streckte er an gleicher Stelle den Finnen Teemu Tuominen nieder und sicherte sich so den GBU-Weltmeister-Titel im Halbschwergewicht. Es sind zwei Erfolge, auf die der Profiboxer heute noch immer stolz ist. Am Osterwochenende könnte sich der Kreis schließen. In der Lessingstadt stellt er noch einmal eine eigene Box-Gala auf die Beine. Weil Rokohl dabei auch selbst in den Ring steigen wird, könnte die Veranstaltung so etwas wie eine Abschiedsvorstellung werden. Wenige Tage später wird er 36 Jahre alt und denkt immer öfter ans Aufhören.