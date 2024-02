Braunschweig. Der Braunschweiger Profiboxer steigt an Ostersamstag in Wolfenbüttel bei einer Gala in den Ring. Der Gegner steht jetzt fest.

Fast zwei Wochen intensives Training hat Patrick Rokohl hinter sich. Aber wahrlich keine 08/15-Einheiten. Der Profiboxer hatte sich ein aufwendiges Trainingslager in Las Vegas gegönnt. Von den Erfahrungen schwärmt der 35-Jährige noch heute, aber sein Blick richtet sich jetzt zunehmend auf das, was kommt. Am Ostersamstag steigt der Boxer in unserer Region zum womöglich letzten Kampf seiner Karriere in Wolfenbüttel in den Ring. Und jetzt steht auch der Gegner fest.