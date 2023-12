Göttingen. Im letzten Heimspiel des Jahres haben die Veilchen am Samstagabend des starken Aufsteiger Rasta Vechta zu Gast - und wollen Revanche für das Pokal-Aus.

Das letzte Heimspiel des Jahres stellt für die BG Göttingen eine Herausforderung dar. Die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart empfängt in der Basketball-Bundesliga am Samstag ab 20 Uhr den starken Aufsteiger Rasta Vechta zum Niedersachsen-Duell und zur Pokal-Revanche in der Sparkassen-Arena. Vechta belegt momentan mit sechs Siegen und vier Niederlagen den achten Tabellenplatz.

Natürlich müssen wir versuchen, ihn einzuschränken. Aber das versuchen alle Teams jedes Wochenende. Es ist offensichtlich nicht so einfach. Kenneth Desloovere, Assistenztrainer der BG Göttingen, über Vechtas überragenden Tommy Kuhse

Am vergangenen Wochenende mussten die Nordwestdeutschen ihre zweite Heimniederlage in dieser Saison hinnehmen und sich im Viertelfinale des BBL-Pokals denkbar knapp 87:88 den Bamberg Baskets geschlagen geben. „Vechta reboundet sehr gut und schaltet schnell von Verteidigung auf Angriff um“, sagt BG-Assistenztrainer Kenneth Desloovere. „Sie haben eine große Rotation, aber ihr wichtigster Spieler ist ohne Frage Tommy Kuhse.“

Erinnerungen an das Pokalduell zwischen Vechta und Göttingen

Mitte Oktober gab es in Vechta ebenfalls ein spannendes Pokal-Duell – im Achtelfinale hatten die Göttinger nach zweifacher Verlängerung beim 99:101 hauchdünn das Nachsehen. Die Veilchen zeigten eine gute Leistung, in der Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entschieden. Den Siegkorb für Vechta erzielte der überragende Kuhse. Auch am vergangenen Wochenende nahm der US-Guard den letzten Wurf, der allerdings von Bamberg geblockt wurde. Zuvor hatte sich Vechta nach hohem Rückstand (21 Punkte) durch einen 23:1-Lauf die Chance erarbeitet, doch noch ins Top Four einzuziehen.

Kuhse ist nicht nur in Vechtas Kader bester Werfer (19,7 Punkte pro Spiel), sondern führt diese Statistik ligaweit an. Ebenso ist es bei den direkten Korbvorlagen: Der Aufbauspieler gibt 6,8 Assists pro Spiel – kein BBL-Spieler kommt auf mehr. „Er ist für 35 bis 40 Punkte verantwortlich – das ist immens“, so Desloovere. „Natürlich müssen wir versuchen, ihn einzuschränken. Aber das versuchen alle Teams jedes Wochenende. Es ist offensichtlich nicht so einfach.“ Nach Kuhse sind Ryan Schwieger (11,3 Punkte) und Wes Iwundu (10,7) zwei weitere Rasta-Akteure, die im Schnitt zweistellig punkten.

Vechta nimmt die meisten Dreier, trifft aber auch am besten

Herausragend sind die Nordwestdeutschen von jenseits der 6,75-Meter-Marke: Kein BBL-Team erzielt mehr Dreier pro Spiel als Vechta (11,5) und weist eine bessere Quote auf (41 Prozent). Die beste Dreier-Trefferquote haben Spencer Reaves (52 Prozent) und Kuhse (47). Auch bei den Rebounds ist das Team von Rasta-Headcoach Ty Harrelson Spitze: 39,2 Rebounds sichert sich der Aufsteiger pro Spiel. Die besten Rebounder sind Johann Grünloh (6,0), der im Pokalspiel gegen Bamberg allerdings krankheitsbedingt fehlte, und Iwundu (4,6).

„Wie in jedem Spiel müssen wir daran arbeiten, uns beim Rebound zu verbessern. Das machen wir auch in jedem Training“, sagt Desloovere. Am Mittwoch gegen Botevgrad agierten die Göttinger oft zu statisch. „Wir müssen unsere dynamische Offensive ausspielen und den Ball wieder besser bewegen“, so der belgische Co-Trainer.

Das passende Weihnachtsgeschenk für BG-Fans: Die Rückrunden-Dauerkarte

Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für einen Fan der BG Göttingen ist, kann jetzt fündig werden: Ab sofort ist die Rückrunden-Dauerkarte im BG-Ticketshop erhältlich. Fans, die kein Veilchen-Heimspiel in der spannenden entscheidenden Saisonphase der BBL verpassen wollen, sparen mit der Rückrunden-Dauerkarte: neun Spiele schauen – nur acht Spiele zahlen. Die Rückrunden-Dauerkarte gilt für die neun BG-Heimspiele ab dem 27. Januar 2024.

Die Dauerkarte, genau wie Eintrittskarten für das Vechta-Spiel, gibt es im Online-Ticketshop unter www.bggoettingen.de, bei der Ticket-Hotline unter 01806/991170 (0,20 Euro pro Anruf aus allen Netzen) oder direkt in der BG-Geschäftsstelle am Schützenplatz. Die BG-Geschäftsstelle ist dienstags und mittwochs von 10 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Arena-Kasse für das Vechta-Spiel öffnet um 18.30 Uhr.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.