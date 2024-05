Northeim. Bei dem internationalen U13-Turnier treten über Pfingsten insgesamt 40 Mannschaften aus sieben Nationen gegeneinander an, der Titel geht an Zaglebie Lubin aus Polen.

40 Mannschaften, 500 Jugendliche und mehr als 200 Spiele: Über Pfingsten veranstalte der FC Eintracht Northeim den KSN-Juniorcup 2024 auf seiner Sportanlage an der Rhume. Mit Teams aus insgesamt sieben Nationen startete am Samstag zunächst die Vorrunde mit zehn Gruppen und anschließender Qualirunde für die Endspiele am Sonntag.

Bei dem internationalen Turnier waren auch einige Nachwuchstalente aus dem Altkreis Osterode dabei. So konnte sich Paul Alsleben aus Osterode als Torwart bei Hannover 96 auszeichnen und einen guten sechsten Platz erzielen. Für Northeim standen unter anderem Jonne Dunemann, Leo Schunke, Linus Steingrube und Fynn Fröhlich auf dem Platz.

Profinachwuchs spielt in der Championsrunde

In ihren Vorrundengruppen setzten sich der Profinachwuchs von Arminia Bielefeld, Zaglebie Lubin aus Polen, Hannover 96, Preußen Münster, NEC Nijmegen, SC Paderborn, Aarhus GF aus Dänemark, VfL Wolfsburg und die beiden belgischen Teams von OH Leuven und KV Kortrijk durch. Sie traten am Sonntag in der Championsrunde an.

Für den Gastgeber FC Eintracht läuft unter anderem Jonne Dunemann (l.) aus Dorste auf. © FMN | Arne Hoffschlaeger

Da am Samstag keine Mannschaft ausschied, qualifizierten sich die anderen Teams je nach der Platzierung in ihrer Gruppe für die Gold, - Silber- und Bronzerunde. Hier konnten sich der VfB Homburg (Bronze), FC Eintracht Northeim (Silber) und BV de Graafschap (Gold) durchsetzen.

In der Championsrunde standen sich nach spannenden Vorrundenspielen schließlich Kortrijk und Lubin sowie Bielefeld und Nijmegen in den Halbfinals gegenüber. Im ersten Semifinale setzte sich das polnische Team aus Lubin mit einem knappen 1:0 gegen KV Kortrijk durch. Die Arminia aus Bielefeld gewann ihre Partie mit 2:0 gegen Nijmegen. In einem packenden Finale zwischen Bielefeld und Lubin musste im Gustav-Wegner-Stadion das Elfmeterschießen entscheiden. Hierbei bewiesen die polnischen Gäste die stärkeren Nerven und gewann mit 5:3.

Das Team von Zaglebie Lubin aus Polen sichert sich den Titel. © FMN | Arne Hoffschlaeger

