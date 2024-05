Osterode. Der alte Kunstrasenplatz im Jahnstadion in Osterode am Harz ist Geschichte, ein neuer Platz nach modernsten Standards bereits bespielbar und freigegeben.

Es ist eine Nachricht, die wohl jeden Fußballer im Altkreis und darüber hinaus freuen wird: Der alte Kunstrasenplatz im Jahnstadion in Osterode ist Geschichte, im Rahmen der Sanierungsarbeiten konnte der nagelneue Kunstrasenplatz bereits in dieser Woche seiner Bestimmung übergeben werden. „Wir freuen uns, jetzt auch etwas Fertiges zu sehen. Es ist der erste von drei Plätzen, den wir im Zuge des Projekts Jahnstadion erneuern“, sagte Osterodes Bürgermeister Jens Augat beim symbolischen Scherenschnitt.

„Das ist nicht nur für den VfR Dostluk, sondern für alle Fußballvereine der Stadt wichtig. Es werden mehr Trainingszeiten, insbesondere im Winter, zur Verfügung stehen, wir können die aktuelle Terminhatz entzerren.“ Jens Augat

Das Spielfeld des sogenannten C-Platzes wurde bei den Arbeiten komplett abgetragen und durch einen neuen Belag ersetzt, auch die Tore wurden erneuert. Zudem mussten die Eckfahnen etwas nach innen versetzt werden, um den vorgeschriebenen Auslauf am Spielfeldrand einzuhalten. Dadurch ist die Spielfeldbreite um knapp einen halben Meter geschrumpft, entspricht aber weiterhin den Vorgaben für den Ligabetrieb.

Im Jahnstadion Osterode mussten die Eckfahnen etwas nach innen versetzt werden, um den vorgeschriebenen Auslauf am Spielfeldrand einzuhalten. © FMN | Robert Koch

Das leuchtende Grün wurde vom jüngsten Nachwuchs des VfR Dostluk Osterode noch während der Freigabe begeistert getestet. Auch die Herren werden schon an diesem Wochenende ihre erste Partie auf dem neuen Platz absolvieren, der modernsten Standards entspricht, wie Augat betont: „Der C-Platz hat einen neuen gesandeten Belag erhalten, der keinerlei Mikroplastik enthält. Somit ist der Platz nun auf dem neuesten Stand der Technik.“

Ein großes Projekt: Die Sanierung des Jahnstadions

„Für uns ist die Sanierung des Jahnstadions ein großer und wichtiger Schritt, wir wollen gezielt in den Sport investieren“, bekräftigte der Bürgermeister. Auf dem B-Platz haben die Umbaumaßnahmen inzwischen ebenfalls begonnen, der bisherige Rasenplatz wird in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. „Das ist nicht nur für den VfR Dostluk, sondern für alle Fußballvereine der Stadt wichtig. Es werden mehr Trainingszeiten, insbesondere im Winter, zur Verfügung stehen, wir können die aktuelle Terminhatz entzerren“, betonte Augat.

Auf dem A-Platz sprießt währenddessen schon frisches Gras, auch die Flutlichtanlage steht. Bis der Rasen genutzt werden kann, ist aber noch etwas Geduld erforderlich, zumal auch bei den Leichtathletik-Anlagen noch Arbeiten anstehen. Die Finanzierung der Sanierungsarbeiten erfolgt zu 30 Prozent aus Bundesfördermitteln. „Der leider inzwischen verstorbene Thomas Oppermann hat sich hier sehr eingesetzt“, erinnert sich Augat.

Insgesamt liegen die Arbeiten im Zeitplan, was auch dem guten Baumanagement zu verdanken sei, so der Bürgermeister. „Ein großes Dankeschön geht aber auch an die Verantwortlichen aller Fußballvereine, die trotz gravierender Einschränkungen während der Bauphase so viel Verständnis zeigen, immer wieder Lösungen finden und konstruktiv mit uns nach vorne blicken“, sagte Augat. Mit der Freigabe des C-Platzes sei zudem ein wichtiges Ziel erreicht: „Während der Sanierungsphase gibt es immer einen Platz, der bespielt werden kann.“

