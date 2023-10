Osterode Fast 700 Kinder und Jugendliche nehmen das kostenfreie Angebot im Osteroder Jahnstadion an und sorgten an zwei Tagen für jede Menge Bewegung.

Auf die Kinder warten beim zweiten Bewegungscamp im Jahnstadion Osterode viele verschiedene Stationen. Fast 700 Kinder und Jugendliche haben das Angebot an den zwei Tagen genutzt.

Kinder in Bewegung

Kinder in Bewegung Das Bewegungscamp in Osterode am Harz ist ein voller Erfolg

Ende September war das Jahnstadion in Osterode zum zweiten Mal das Ziel vieler Kinder und Jugendlicher aus dem Altkreis. Dank der Unterstützung von vielen Helfern konnte nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr erneut ein Bewegungscamp angeboten werden, ganz unter dem Motto „Sportliche Bewegung als Motor der Vielfalt“. Der VfR Dostluk Osterode, die Kindersportstiftung am Harz, der MTV Osterode und die Stadt Osterode als Organisationsteam und Ausrichter danken daher ganz herzlich allen Mitstreitern, die diese Veranstaltung in dieser Form erst möglich gemacht haben.

Länger, höher, weiter ist zwar nicht unser Anspruch als Veranstalter, aber mit 674 Kindern haben wir sehr viele Kinder und Jugendliche erreicht. Manfred Hellmich, Vorsitzender des VfR Dostluk Osterode

Auf die Kinder warteten jede Menge Aufgaben und Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Neben Volleyball, Fußball und Basketball waren auch Slalom und Hindernislauf, Eierlaufen, Torwandschießen, Rope Skipping, Bobby-Car-Fahren, Spikeball, Dosenwerfen oder Hochsprung gefragt. Die Teams des VfR Dostluk, des MTV Osterode, der HSG Oha, der LG Osterode, des VT Südharz, der Kindertagesstätten, der Feuerwehr Osterode, des THW Osterode und des TSV Suterode hatten die verschiedenen Stationen auf dem B-Platz des Jahnstadions errichtet und betreut.

Auch die beiden Hüpfburgen fanden regen Zuspruch bei den Kids. An beiden Tagen waren die Sanitäter der Johanniter vor Ort, um für eventuell erforderliche Hilfe zu sorgen. Die Bemühungen sollten sich lohnen, denn die Resonanz war noch einmal höher als vor Jahresfrist. „Länger, höher, weiter ist zwar nicht unser Anspruch als Veranstalter“, erklärte Manfred Hellmich vom Orga-Team erfreut, „aber mit 674 Kindern haben wir sehr viele Kinder und Jugendliche erreicht.“

Besonders bei den Jüngsten erfreut sich das Bobby-Car-Fahren großer Beliebtheit. Foto: VfR Dostluk Osterode / Verein

Sport und Spiel als Mittel zur Vermittlung demokratischer Grundprinzipien, zum Abbau von Vorurteilen, der Teilhabe, den Zusammenhalt aller Menschen und die Lebensqualität innerhalb des Quartiers fördern, das wurde auf jeden Fall erreicht, zeigte man sich von Seiten der Organisatoren zufrieden. „Man musste nur in die Augen der Kinder schauen und dann wusste man, dass sich der große Aufwand und die Arbeit gelohnt haben“, so Hellmich, Vorsitzender des VfR Dostluk, stellvertretend für das ganze Orga-Team.

Die Teilnahme war für alle Kinder selbstverständlich kostenfrei, zudem durften sich die jungen Sportler über Getränke und ein warmes Mittagessen freuen. Ein großer Dank gilt hier René Toussaint, Koch im Jugendgästehaus, der die Mahlzeiten für die Kinder an beiden Tagen bestens zubereitet hat. Die hohe Teilnehmerzahl verspricht zudem gleichzeitig einen höheren Ertrag für die Schulen und Kitas, denn die Kindersportstiftung am Harz spendet für jeden ausgefüllten Teilnahme-Pass einen Euro an die entsprechende Bildungsstätte.

