Bei den Basketball Löwen: Dennis Schröder verspricht Halbzeitshow

Dennis Schröder, Weltmeister und Kapitän der Basketball-Nationalmannschaft, wird am Freitag beim Heimspiel der Basketball Löwen dabei sein und plant eine große Show in der Halbzeit der Partie. (Symbolfoto)

Es soll ein grandioser Saisonauftakt werden, wie ihn Basketball-Braunschweig in 30 Jahren Bundesliga noch nicht erlebt hat. Weltmeister Dennis Schröder, der sich jüngst ins Goldene Buch der Stadt eintragen durfte, wird am Freitag nicht nur in die Volkswagenhalle kommen und seine Basketball Löwen Braunschweig beim Punktspielstart gegen Niedersachsenrivalen Oldenburg (Beginn 18.30 Uhr) anfeuern.

Sondern der NBA-Star und WM-MVP, gerade erst Gast bei einem Spiel von Eintracht Braunschweig, plant auch ein Halbzeit-Spektakel mit Überraschungsgästen.

Sein Ziel: Der Kapitän der Nationalmannschaft, der zuletzt einen klaren Pokalsieg seiner Löwen sah, möchte mit tausenden Fans aus seiner Heimatstadt nochmal den deutschen WM-Triumph feiern und damit gleichzeitig seine Löwen euphorisiert und mit riesigem Rückenwind in die BBL-Saison schubsen. „Wir müssen diese Halle komplett voll kriegen“, fordert Dennis Schröder, der zuletzt durch Braunschwiegs Amateurszene tourte, die Sportfans seiner Heimatstadt in einem Video auf seinem Youtube-Kanal auf, erstmals seit vielen Jahren für ausverkaufte Ränge im großen Oval zu sorgen.

Um seine Braunschweiger Mannschaft noch durch seine Präsenz unterstützen zu können, hatte Löwen-Hauptgesellschafter Dennis Schröder, der in einem Podcast über die Fan-Liebe in Braunschweig gesprochen hat, extra seinen Flug zu seinem neuen NBA-Team Toronto Raptors verschoben. Und es sieht gut aus beim Vorverkauf: Die erste Kurven-Abhängung in der Halle ist bereits gefallen, und bis Donnerstag werden wahrscheinlich auch noch die Sitze in der Nordkurve in den Vorverkauf gehen, so dass die Kapazität der Volkswagenhalle auf rund 6000 Plätze steigt.

Was dann genau in der Halbzeit des Löwen-Spiels passiert, ist noch geheim. „Wir lassen uns selbst überraschen“, sagt Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann und betont: „Dennis‘ Anwesenheit allein ist doch schon ein Mega-Event, wenn man mal gesehen hat, was in Tübingen passiert ist.“ Dort seien die Basketball-Fans am Samstag beim Pokalsieg der Löwen „ausgerastet“, als Dennis Schröder plötzlich in die Halle kam, schwärmt Mittmann

„Dennis Schröder ist inzwischen ein Superstar in Deutschland – nur für uns Braunschweiger scheint es alltäglich, dass man ihn überall sieht und er beispielsweise beim Trendsporterlebnis in der Innenstadt plötzlich im Rollstuhl sitzt und mit den Rollis Bälle in den Korb wirft“, sagt Mittmann über den Basketball-Weltmeister, der die Braunschweiger Basketballer für die neue Saison beflügeln soll.

Fest steht, dass die Löwen ihren Chef und WM-Helden am Freitag in der Halle nochmal ehren werden, dass er den Weltmeister-Pokal mitbringt und dass Fans bis zum Ende der Halbzeitpause an einer Selfie-Station im Foyer Fotos mit der Trophäe machen können. Dazu gibt es Dennis Schröders Versprechen: „Ich versuche, so viele Fotos wie möglich zu machen und Autogramme zu geben.“

Der grandiose Empfang auf dem Altstadtmarkt durch tausende Menschen und der Eintrag ins goldene Buch der Stadt an seinem 30. Geburtstag hatten den Braunschweiger sehr berührt, wie er seither bei allen öffentlichen Auftritten betont.

