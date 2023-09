Dennis Schröder: Weltmeister tourt durch Braunschweigs Sportszene

Tennis, Fußball, Rollstuhlbasketball: Basketball-Weltmeister Dennis Schröder ist aktuell in ganz Deutschland zu Gast. Am Sonntag war der Point Guard der Toronto Raptors im Braunschweiger Schloss unterwegs und legte auch in der Innenstadt bei den Trendsporterlebnis-Tagen einen spontanen Halt ein – bei den Rollstuhlbasketballern der Basketball Löwen Braunschweig, den Rolling Lions. Schröder zeigte seine Unterstützung für das Team. In seiner Instagram-Story schrieb der 30-Jährige: „Ein großartiges Projekt. Es ist großartig, Teil davon zu sein. Ich werde dafür sorgen, dass wir weiter von der Stadt unterstützt werden!“ Und, ganz Basketball-Profi, ließ er sich die Gelegenheit nicht nehmen, selbst ein paar Körbe im Rollstuhl zu werfen.

Dennis Schröder: Der Weltmeister im Braunschweiger Sport

Seit Schröder am 15. September auf dem Altstadtmarkt von hunderten Fans gefeiert wurde, hält er sich aber nicht nur in Braunschweig und der Region auf. Folgt man seinem Instagram-Profil, war zu sehen, dass er beim FC Germania Bleckenstedt in Salzgitter am Spielfeldrand stand, Nachwuchstennisspieler in Frankfurt am Main besuchte und den Basketball Löwen zum Pokalspiel nach Tübingen gefolgt ist.

Erst Samstag war er im Eintracht-Stadion zu Gast, wo Eintracht-Präsidentin Nicole Kumpis ihm ein gerahmtes Trikot mit seiner Nummer 17 und der Aufschrift „Schröder – World Champion“ überreichte. Sein nächster Coup könnte eine Ehrung von Bestand sein: Eine ganze Sporthalle soll nach ihm benannt werden. Bei der Liga-Eröffnung der Basketball Löwen am kommenden Freitag wird Teilgesellschafter Schröder auch dabei sein, samt WM-Pokal als Fotomotiv für die Fans.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de