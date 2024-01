Braunschweig. Die Braunschweig Lions verpflichten mit Linebacker Taavi Aronpää einen finnischen Nationalspieler für die kommende GFL-Saison.

Losgehen kann‘s noch nicht, aber die personellen Planungen der Braunschweig Lions für die Saison 2024 sind in einer sehr entscheidenden Phase. Nachdem der deutsche Rekordmeister in den vergangenen Wochen bereits die ersten Vertragsverlängerungen mit Spielern wie Benjamin Krahl, Finn Oppermann oder OJ Thompson sowie die Rückkehr von Defensiv-Koordinator Dave Likins bekanntgegeben hat, folgt jetzt der erste externe Neuzugang. Taavi Aronpää wird für die Lions in der kommenden Saison als Linebacker auf Quarterback-Jagd gehen.

In den vergangenen vier Jahren spielte der 23-Jährige für das finnische Topteam der Helsinki Roosters in der Vaatheraliiga (auch Ahornliga genannt). Die ist schwächer einzuschätzen als die GFL, aber hier gehörte Aronpää zu den Besten seiner Zunft. 125 Tackles (20 für Raumverlust), sechseinhalb Quarterback-Sacks und drei Interceptions standen für den 1,89 Meter großen und 107 Kilogramm schweren Abwehrspieler zu Buche. Bei den Roosters waren das jeweils Bestwerte, die auch dafür sorgten, dass Aronpää zum finnischen Nationalspieler heranreifte.

Mit dem Wechsel nach Braunschweig und in die GFL folgt für Aronpää, der Bauingenieurwesen studiert, der nächste Schritt. Finnische Akteure bei den Lions haben dabei schon eine gute Tradition. Mit Roni Salonen, der ebenfalls Linebacker war, riet dem 23-Jährigen ein ehemaliger Spieler zu diesem Schritt in das Team von Chefcoach Troy Tomlin.

Die Verpflichtung des jungen Finnen ist dabei nur der Anfang: Die Lions haben vor allem im Angriff die Schlüsselpositionen noch nicht final besetzt. Sie benötigen einen neuen Quarterback sowie einen Top-Runningback. Bei Wide Receiver Luc Meacham, einem der Top-Angreifer der Vorsaison, gibt‘s noch Hoffnung, dass er ein weiteres Jahr in der Löwenstadt spielt.