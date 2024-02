Braunschweig. Die DFL hat die Termine der nächsten Zweitliga-Spiele veröffentlicht. Diese Termine ergeben sich für die Blau-Gelben – inklusive Derby.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Termine der Spieltage 27 bis 30 veröffentlicht. Das Derby gegen Erzrivale Hannover 96 wird demnach am Sonntag, 14. April, um 13.30 Uhr im Eintracht-Stadion angepfiffen.

Das Heimspiel gegen die SV Elversberg beginnt am Samstag, 30. März, um 13 Uhr. Auswärts spielen die Blau-Gelben gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag, 7. April, um 13.30 Uhr und am 30. Spieltag am Samstag, 20. April, um 13 Uhr in Osnabrück.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red