Braunschweig. Eintracht Braunschweig springt durch den dritten Heimsieg in Folge auf Rang 15. Kurucay verwandelt den ersten Elfer der Saison.

Seit acht Spielen hatte der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga keine Niederlage mehr hinnehmen. Bis Samstag in Braunschweig. Da schlug die Eintracht die Süddeutschen vor 19.595 Zuschauern im Stadion an der Hamburger Straße mit 2:0 (1:0). Hauptverantwortlich dafür waren zwei Verteidiger: Ermin Bicakcic und Hasan Kurucay. Sie erzielte je ein Tor und bereiteten ihre Treffer gegenseitig vor. Braunschweig springt mit dem dritten Heimspielsieg in Folge auf Rang 15. Das rettende Ufer ist vorerst erreicht.

Die Fans mussten warten, ehe sie einen Last-Minute-Neuzugänge in Aktion erleben durften. Daniel Scherning hatte Anderson Lucoqui und Hampus Finndell erst einmal draußen gelassen und im zentralen Mittelfeld nicht auf den Schweden, sondern weiter auf Robin Krauße gesetzt, der in den vergangenen Wochen intensive Leistungen in der wichtigen Rolle zwischen Abwehr und offensivem Mittelfeld dargeboten hatte. Gegen das spielstarke KSC-Mittelfeld war der Kapitän (Jannis Nikolaou saß auf der Bank) schwer gefordert, die Löcher zu stopfen.

Karlsruhe hatte in der gesamten Partie nur eine gute Torchance

Es hätte nach 24 Sekunden schon schiefgehen können, als die Karlsruher vom Anstoßpunkt weg zur Kombination ansetzten und durchs offene Eintracht-Zentrum in eine gute Abschlussposition kam. Doch das sollte die gefährlichste Angriffssituation der Gäste in der gesamten Partie bleiben. Die Braunschweiger verteidigten leidenschaftlich, aber nicht immer geordnet. So dominierten die Karlsruher die Partie, hielten den Druck hoch und erarbeiten sich viele Standardsituationen. Aber: Die Eintracht war schon früh in Führung gegangen.

Eintracht-Trainer Daniel Scherning. © regios24 | Sebastian Priebe

Nach einem Schubser gegen Ermin Bicakcic in der 12. Minute bekam die Scherning-Elf den ersten Strafstoß dieser Saison zugesprochen. Der Karlsruher Christoph Kobald hatte sich im Duell mit Bicakcic nicht clever angestellt, der Braunschweiger nahm die Einladung auch dankend an. Hasan Kurucay waren die Proteste des KSC ganz egal, der Verteidiger verwandelte den Strafstoß links oben rein (13.). Es war Kurucays erstes Tor für die Blau-Gelben.

Defensiv in Ordnung, offensiv mit viel Luft nach oben

Scherning dürfte trotz der Führung nicht zufrieden gewesen sein mit dem Auftritt seines Teams. Denn vor allem in der Offensive wurden kaum Aktionen zuendegespielt. Lange Pässe landeten zuverlässig beim Gegner, zweite Bälle sammelten auch vornehmlich die Karlsruher auf. Die Verbindung zwischen Abwehr und Angriff war nicht gut genug in Hälfte 1. Aber: Die Eintracht führte. Und hatte in Hälfte 2 noch ausreichend Zeit, die Offensive zu verbessern.

Allerdings gehörte die Anfangsphase der zweiten Hälfte wieder den Gästen. Scherning musste etwas verändern. Der Trainer brachte nach einer guten Stunde Niklas Tauer und Neuzugang Anderson Lucoqui in die Partie. Tauer ersetzte den umtriebigen Gomez, Lucoqui kam für Anton Donkor, der einen fahrigen Nachmittag erlebte. So stärkte der Trainer aber Zentrum und Außenbahn.

Braunschweig hielt Karlsruhe nun weiter weg vom eigenen Tor und kam durch Fabio Kaufmann (71.) zur ersten Chance der Partie aus dem Spiel heraus. Nach dem Strafstoß-Tor war bis dahin nichts mehr passiert. Kaufmanns Versuch nach einem starken Helgason-Pass geriet aber zu unplatziert. Dennoch war es ein Weckruf, denn kurz darauf schickte wieder Helgason den schnellen Rayan Philippe auf die Resie, dessen Abschluss ebenso misslang. Aber: Aus der zweiten folgenden Ecke stellte Bicakcic aus dem Gewühl heraus auf 2:0. Die Vorlage war von Kurucay gekommen.

So hätte nach Lucoquis Solo sogar noch das 3:0 fallen können, aber das wäre des Guten wohl auch zu viel gewesen. Die Eintracht feierte nach dem 2:1 gegen Kaiserslautern und dem 1:0 gegen Magdeburg den dritten Heimspielsieg in Folge und blieb im eigenen Wohnzimmer zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentreffer. Am Samstag geht‘s für Schernings Team zum Spitzenreiter St. Pauli.

