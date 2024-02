Braunschweig. In der Kleinfeld-Liga von Mats Hummels und Lukas Podolski spielte nun Patrick Schönfeld, der für Eintracht in der Relegation spielte.

Beim Namen Patrick Schönfeld klingelt doch etwas. Zwischen 2015 und 2018 spielte der heute 34-Jährige für Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga unter Trainer Torsten Lieberknecht. In 50 Spielen gelangen ihm vier Vorlagen und ein Tor. Außerdem zog er mit den Braunschweigern in die Relegation zur Bundesliga ein. Seine Profikarriere hat Schönfeld bereits beendet. Doch nun tauchte er in der neu gegründeten Baller League auf.