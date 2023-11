Derby zwischen Braunschweig und Hannover – alle Fan-Infos

Die Westfalenbahn gehört zu den betroffenen Regionalbahnen, in denen am Sonntag wegen des Derbys mehrere Verbote gelten. (Symbolfoto)

Nun stehen auch die Fahrzeiten fest: Zum Derby in Hannover am Sonntag wird die Westfalenbahn in Zusammenarbeit mit der Braunschweiger Fanbetreuung und der AG Fanreisen einen Sonderzug anbieten. Dieser bietet Platz für 1300 Fans von Eintracht Braunschweig.

Der Entlastungszug wird am Sonntag um 10.37 Uhr von Gleis 3 am Braunschweiger Hauptbahnhof abfahren und bis zur Station Hannover-Fischerhof in der Nähe der Heinz-von-Heiden-Arena fahren – voraussichtliche Ankunft ist um 11.19 Uhr. Nach dem Derby fährt der Entlastungszug zurück zum Braunschweiger Hauptbahnhof, um 16.41 Uhr ab Gleis 3. Somit wären die Fans gegen 17.17 Uhr wieder in der Löwenstadt.

„Ob ein von Eintracht Braunschweig geplanter Transfer zum Spiel mit Reisebussen möglich sein wird, entscheidet sich erst am Mittwoch“, erklärt der Verein darüber hinaus. Mehr Informationen dazu sollen rechtzeitig folgen.

Eintracht-Fans müssen für Sonderzug nach Hannover Voucher abholen

Wichtig für die Nutzung des Sonderzuges ist das Abholen von Vouchers am Stadion-Fanshop. Wie der Verein mitteilt, werden Fans nur mit diesem Schein zum Bahnsteig und in den Zug gelassen. Nach Vorlage des Tickets erhält jeder Gäste-Fan jeweils einen Voucher. Dies ist ab Donnerstag um 10 Uhr möglich – bis Freitagabend um 18 Uhr, wenn der Fanshop schließt.

Wichtig darüber hinaus: Die Bundespolizei Hannover hat in einer Allgemeinverfügung mehrere Verbote in Zügen und Bahnhöfen anlässlich des Derbys zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig erlassen. Wie die Beamten schreiben, ist es am Sonntag zwischen 8 und 13.30 Uhr sowie von 15 bis 20.30 Uhr nicht erlaubt, Glasflaschen, Glasbehältnisse, Getränkedosen, pyrotechnische Gegenstände, Schutzbewaffnung und Vermummungsgegenstände auf mehreren Zugverbindungen und in den jeweiligen Bahnhöfen mitzunehmen.

Betroffen sind die Regionalbahnverbindungen in beiden Richtungen zwischen Braunschweig und Hannover, zwischen Braunschweig, Hildesheim und Hannover sowie zwischen Wolfsburg und Hannover. Neben den Regionalbahnverbindungen ist auch der geplante Sonderzug von Braunschweig nach Hannover von dieser Regelung betroffen.

Die Bundespolizei überwacht die Einhaltung des Verbotes. Bei Zuwiderhandlung oder Weigerung kommen ein Platzverweis für die betreffende Zugverbindung sowie die Anregung eines Beförderungsausschlusses durch das Eisenbahnverkehrsunternehmen aufgrund der Gefährdung Mitreisender in Betracht, heißt es in der Mitteilung weiter.

Heinz-von-Heiden-Arena: Wann ist Einlass in Hannover – und was gilt noch?

Wie immer bittet Hannover 96 darum, frühzeitig anzureisen und ein paar Minuten mehr Puffer einzuplanen. Denn: Die Sicherheitsvorkehrungen am Einlass bei solch einem Derby seien hoch und könnten auch bei späterem Eintreffen von Fans nicht gelockert werden.

Was es darüber hinaus zu wissen gibt für Braunschweiger Fans in Hannover – auch für jene, die per Auto oder anderen Zügen anreisen wollen:

Die Eingänge der Heinz-von-Heiden-Arena öffnen am Sonntag um 11.30 Uhr, also zwei Stunden vor Spielbeginn, informiert Hannover 96.

Die Parkplätze auf dem Schützenplatz direkt am Stadion stehen ausschließlich Heimfans zur Verfügung. Der Hannoveraner Verein empfiehlt die Anreise über Park-and-Ride-Plätze oder komplett mit dem ÖPNV. Die Eintrittskarte gilt wie gewohnt für das gesamte Tarifgebiet des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH).

Für Gäste-Fans sind diesmal ausschließlich die Eingänge Süd und Süd/West vorgesehen. Im Heimbereich ist das Tragen gegnerischer Fankleidung nicht gestattet.

Hannover 96 appelliert zu einem „zurückhaltendem Konsum“ von Alkohol im Vorfeld des Derbys. Bei den Einlasskontrollen werde stichprobenartig kontrolliert. Wer über 1,6 Promille hat, kommt nicht in die Heinz-von-Heiden-Arena. Im und vor dem Stadion wird es keinen Alkoholausschank geben. Es wird lediglich alkoholfreies Bier ausgeschenkt. Auch Catering wird es auf den Stadionvorplätzen am Sonntag nicht geben.

Mitgebrachte Rucksäcke und Taschen dürfen maximal eine Größe im DIN-A4-Format haben. Wenn möglich, sollte auf die Mitnahme verzichtet werden, empfiehlt Hannover – es ist nicht möglich, die Tasche zu hinterlegen. Gegenstände wie Pyrotechnik, Glas- oder Plastikflaschen, Messer, Powerbanks, Regenschirme oder Profi-Kameras sind nicht erlaubt.

In der Heinz-von-Heiden-Arena wird ausschließlich bargeldloses Bezahlen angeboten – per Girocard, per Debit- oder Kreditkarte, per Smartphone oder Smartwatch (Apple Pay, Google Pay). „Bei der Pfandrückgabe kann es dabei je nach Kartenart und ausgebendem Geldinstitut derzeit zu Problemen mit Gutschriften via Smartphone oder Smartwatch kommen, weil auf diesem Wege Gutschriften nicht immer möglich sind“, erklärt der Verein.

red

