BSVG: Sonderfahrten zum Eintracht-Heimspiel gegen Düsseldorf

Zum Ende einer turbulenten Woche, in der Eintracht Braunschweig sich zunächst von Coach Jens Härtel trennte, den bisherigen Co-Trainer Marc Pfitzner vorerst zum Cheftrainer machte und dann die Verpflichtung von Ermin Bicakcic vermeldete, trifft der Zweitligist aus der Löwenstadt am Freitag in der Zweiten Bundesliga im Heimspiel im Eintracht-Stadion auf die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf (Anstoß: 18.30 Uhr). Zum Spiel bietet die Braunschweiger Verkers GmbH (BSVG) Sonderfahrten an,

Die BSVG setzt für die Anreise zusätzliche Stadtbahnen zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Stadion (Schwarzer Berg) ein, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat Die Bahnen setzen demnach vor Spielbeginn vom Hauptbahnhof ab 16 Uhr ein und ergänzen die regulären Fahrten der Tramlinien 1 und 2, sodass es in einer kurzen Taktung in Richtung Stadion geht.

Sonderfahrten zum Eintracht-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf: Das müssen Sie wissen

Die Tramlinie 1 wird zudem mit zusätzlichen Abfahrten zwischen dem Heideblick in Wenden und Stadion (Schwarzer Berg) verstärkt, die Sonderfahrten erfolgen ab 16.30 Uhr. Die Fahrten der Linie 10 sind an diesem Abend als Linie 1 gekennzeichnet. Die Buslinie 424 fährt außerdem ab 16.35 Uhr eine zusätzliche Tour von Wendhausen über Essenrode, Grassel, Bevenrode, Waggum, Bienrode und Wenden zum Stadion.

Die Buslinie 429 wird durch zusätzliche Fahrten um 16.35, 17.05, 17.20 und 17.40 Uhr ab Helenenstraße verstärkt, die Busse fahren ab Hamburger Straße über den Mittelweg zum Stadion. Auch nach dem Spiel stehen diverse Sonderbahnen und -busse bereit. Für die Linie 424 in Richtung Wendhausen wird ein Sonderbus eingesetzt. Hinweis der BSVG: Die Eintrittskarten zum Spiel gelten ab drei Stunden vor Spielbeginn und bis Betriebsschluss als Fahrausweise in allen Fahrzeugen der BSVG im Stadtgebiet Braunschweig, Tarifzone 40.

red

