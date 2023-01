Braunschweig. Der HSV hat am Sonntag 4:2 gegen Eintracht Braunschweig gewonnen. Auf beiden Netz-Seiten gab es im Anschluss Diskussionen.

Die Braunschweiger Eintracht konnte zum Rückrundenstart keine Punkte aus Hamburg entführen. Es setzte eine Niederlage, die ihren Ursprung vor allem in der Anfangsphase hatte.

Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig verliert in Hamburg – so reagiert das Netz

Die Braunschweiger Eintracht konnte zum Rückrundenstart keine Punkte aus Hamburg entführen. Es setzte eine 4:2-Niederlage, die ihren Ursprung vor allem in der schwachen Anfangsphase der Braunschweiger hatte. Viele Tore bot das Spiel – darüber hinaus auch einige Anknüpfungspunkte für Diskussionen in den Sozialen Netzwerken. In dieser Übersicht haben wir einige Netzreaktionen zum Spiel HSV gegen BTSV zusammengestellt.

Gleich zu Beginn machte sich der Braunschweiger Auswärtsblock im Volksparkstadion bemerkbar.

Die Hamburger waren aber nicht nur deshalb angesäuert.

Nordtribüne zum Teil sehr schwach.. saß 28b und habe die Braunschweiger oft.. zu oft lautstark gehört.. geföhnt waren auch nur 24 und 25 a für Stimmung da.. der Rest stand da und hat sich über Tore gefreut.. sehr sehr schade, dass so Leute mir das Steher Sticker klauen.. #HSVEBS — ReisSZN / MessiGOAT (@ReisSZN14) January 29, 2023

Sieg und 4 Tore alles schön und gut. Aber das ist einfach viel zu wenig. Braunschweig mit den ganzen Ausfällen eines der schlechtesten Teams der Liga. So wird das für den Aufstieg nicht reichen, wenn man selbst gegen die so schwitzen muss. #HSV #HSVEBS — Beamtensohn (@Beamtensohn_) January 29, 2023

Dennoch: Am Ende sackte der HSV die drei Punkte ein. Auch, weil einige Eintracht-Spieler nicht das ablieferten, was sie in Bestform können.

Ich glaube, Fejzić ist ein prima Typ, der für das Mannschaftsgefüge sehr wichtig ist. Aber das rechtfertigt keinen Stammplatz. Und seine Schwächen, gerade die spielerischen, sind doch offensichtlich. Schwer nachzuvollziehen, die Aufstellung. #HSVEBS — Johannes Kaufmann (@JAmoKa_BS) January 29, 2023

Wenn es am Ende 7:3 steht, ist das auch in Ordnung. Die Problemzonen aus der Hinrunde sind weiterhin vorhanden und noch weiter angewachsen. Völlig bodenloser und inakzeptabeler Auftritt, bei dem zum wiederholten Male von vorne bis hinten alles nötige fehlte. #hsvebs #btsv — Tobias (@Roter_Loewe) January 29, 2023

Tja… Da hat #Eintracht #Braunschweig gegen den #HSV mit 2:4 verloren. Nicht überraschend, aber zwischendurch sah es nach einem ausgeglichenem Spiel aus.#Braunschweig muss einfach mehr den Ball halten und vorne deutlich konsequenter werden. Sonst wird das nix. #hsvebs — 𝔀𝓾𝓽𝓽𝓲 ™ @wutti@social.dev-wiki.de (@wutti) January 29, 2023

Bonga war ein bisschen zu ballverliebt, Endo mangelt es an Abschlussqualitäten und Fejzic sah heute mehrfach nicht so gut aus.

Decarli hat in das Spiel hineingefunden und wurde immer besser.

Pherai ist zurück!#HSVEBS — Torsten Eckert (@etorsten) January 29, 2023

Die versöhnliche Analyse gibt es zum Schluss.

gegen ein starkes Hamburg darf man in der Ferne schon mal verlieren.Starke Spieler wie Glatzel machen halt den Unterschied. Daumen drücken und hoffen das Mitte Februar unsere beste 11 gefunden ist!!! Auf geht’s Eintracht 🔵🟡 — Dingo ⚙️ (@TheRightDingo) January 29, 2023

Nach langer Winterpause kommt endlich mal wieder eine Karte in die Box! Die nächste Karte ist dann hoffentlich eine Auswärtssieger-Karte😅#immerblaugelb #HSVEBS pic.twitter.com/ox7czKo28F — Kivi (@kivi_97) January 29, 2023

Ach ja, und dann gab es ja noch den kuriosen „Doppelpass“.

Hey @zwwdf, reicht der unfreiwillige/beabsichtigte Doppelpass des am Boden liegenden Spielers von Braunschweig vor dem 2:1 für eine Nominierung zum Kacktor? #HSVEBS — Wetter-Wache (@WetterWache) January 29, 2023

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de