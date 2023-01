Eintracht Braunschweig verlängert mit Trainer Michael Schiele

Eine wichtige Personalie ist geklärt. Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig dehnt die Zusammenarbeit mit Trainer Michael Schiele aus. Der 44-Jährige verlängerte seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis 30. Juni 2025. Das gab der Klub am Samstagnachmittag bekannt.

Die Verlängerung des Vertrags vor dem Beginn der Rückrunde sei laut Peter Vollmann der Wunsch „aller handelnden Personen“ gewesen. „Wir haben in den vergangenen anderthalb Jahren viel erlebt und gemeinsam ein stabiles Fundament aufgebaut, das auf Vertrauen ineinander und auf akribischer inhaltlicher Arbeit basiert. Michael identifiziert sich voll und ganz mit der Eintracht und strahlt dies auf und neben dem Platz aus. Wir sind davon überzeugt, gemeinsam mit Michael die Entwicklung unserer Mannschaft weiter voranzutreiben und unsere Ziele zu erreichen“, wird der Geschäftsführer Sport in einer Klubmitteilung zitiert.

Michael Schiele: „Ich fühle mich im Verein und in der Stadt rundum wohl“

Schiele selbst sagt zur Vertragsverlängerung: „Ich fühle mich im Verein und in der Stadt rundum wohl. Die tägliche Arbeit bei der Eintracht macht mir sehr viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass wir unseren eingeschlagenen Weg in den nächsten beiden Jahren gemeinsam fortsetzen werden. Wir werden weiter hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen.“

#Schielebleibt! ✍️



Die #Löwen und der Fußballlehrer haben den im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2025 verlängert.



Weil es einfach passt! Auf zwei weitere erfolgreiche Jahre mit Dir, Coach! Gemeinsam für Eintracht!💙💛



Alle Infos 👉 https://t.co/jFCH3iW5Qc#wirsindeintracht pic.twitter.com/hVS0JEhLGC — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) January 28, 2023

Im Sommer 2021 übernahm Schiele an der Hamburger Straße die Nachfolge von Daniel Meyer und führte die Eintracht nach dem Abstieg in der Vorsaison direkt zurück in die 2. Bundesliga. In der laufenden Saison, die am Sonntag (13.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV ihre Fortsetzung findet, hat der gebürtige Heidenheimer mit den Blau-Gelben in der Hinrunde 18 Punkte eingefahren. Nach Jahren hoher Fluktuation kehrt auf dem Trainerstuhl nun erstmals wieder etwas Konstanz ein.

Der 44-Jährige stand laut Klub in insgesamt 58 Pflichtspielen für Eintracht Braunschweig in Liga 2 und 3, DFB- und Landespokal an der Seitenlinie und kommt auf einen Punkteschnitt von 1,52 Zählern pro Spiel.

