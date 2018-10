Christian Krentel verlässt Eintrachts Aufsichtsrat

Seit seinem 14. Lebensjahr sei er Fan von Eintracht Braunschweig, erklärt Christian Krentel. „Ich habe mich über all die Jahre als Besucher durchs Stadion gearbeitet“, sagt er. Als Kind stand er in der Südkurve, als Student in der Nordkurve, danach wechselte er auf die Gegengerade und sitzt nun...