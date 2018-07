Bericht: Verlässt Abdullahi die Eintracht in Richtung Hamburg?

Laut einem Bericht der „Bild“ rückt der Abgang von Suleiman Abdullahi von Eintracht Braunschweig immer näher - und zwar zum Bundesliga-Absteiger Hamburger SV. Laut dem Bericht soll „Manni“ in der Hansestadt die Nachfolge von Stürmertalent Jann-Fiete Arp antreten, sollte der 18-Jährige zum Rekordmeister FC Bayern München wechseln.

Dass Eintrachts Sportlicher Leiter Marc Arnold für Abdullahi gerne eine Ablösesumme erzielen möchte, ist in Braunschweig kein Geheimnis. Seit der Abstieg in die 3. Liga feststeht, ist ebenso klar, dass der 21-jährige Angreifer das geschrumpfte Budget der Blau-Gelben zu sehr belasten würde. Zudem verfügt der Nigerianer nicht über die nötige Arbeitserlaubnis. Die ist für Nicht-EU-Ausländer Pflicht in Liga Drei.

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Abdullahi sieben Tore und fünf Vorlagen für Eintracht Braunschweig. Das Portal transfermarkt.de schätzt seinen Marktwert auf 1,5 Millionen Euro.