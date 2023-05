Mit Martinovic ist Abwehr der Grizzlys Wolfsburg komplett

Wolfsburg. Der Wolfsburger Eishockey-Erstligist bestätigt den nächsten Neuzugang und hat eine bisher wohl nie dagewesene Tiefe in der Verteidigung.

Jetzt ist die Abwehr der Grizzlys Wolfsburg auch offiziell komplett für die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Der Play-off-Halbfinalist bestätigte am Freitag die Verpflichtung des U23-Verteidigers Jimmy Martinovic. Der 21-Jährige wechselt von Absteiger Bietigheim in den Allerpark und erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag und die Trikotnummer 28.

Martinovic ist die neunte Defensiv-Kraft im Kader, so tief war der Wolfsburger Kader vermutlich noch nie besetzt in dem Mannschaftsteil. „Mit Jimmy haben wir ein sehr entwicklungsfähiges Talent für uns gewinnen können, das aber gleichzeitig schon DEL-Luft geschnuppert hat“, sagt Manager Charly Fliegauf. Er ist überzeugt davon, dass Martinovic bei den Grizzlys den nächsten Schritt macht. „Dabei werden wir ihn fördern und unterstützen.“ Martinovic ist 1,83 Meter groß und 93 Kilogramm schwer. Auf seinem Konto stehen 73 DEL-Einsätze (3 Assists). Sein Onkel Sasa Martinovic spielte zwischen 2009 und 2011 in Wolfsburg. Ein Import-Center und vielleicht ein U23-Profi sollen noch kommen.

Der bisherige Grizzlys-Kader:

Tor: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann (Iserlohn), Ennio Albrecht.

Abwehr: John Ramage (A/Schwenningen), Björn Krupp, Ryan O’Connor (A/Iserlohn), Armin Wurm, Janik Möser, Jimmy Martinovic (U23/Bietigheim), Nolan Zajac (A), Ryan Button, Philipp Mass.

Angriff: Lucas Dumont, Jean-Christophe Beaudin (A), Laurin Braun, Gerrit Fauser, Darren Archibald (A), Julian Chrobot (U23/Köln), Luis Schinko, Chris Wilkie (A/Bietigheim), Timo Ruckdäschel (U23/München), Spencer Machacek (A), Fabio Pfohl, Matt White (A/Berlin), Justin Feser (Ingolstadt/Transfer noch unbestätigt).

