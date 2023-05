Jetzt offiziell: Grizzlys Wolfsburg holen Iserlohns O’Connor

Kurz nach der Bekanntgabe der Iserlohn Roosters, den Vertrag mit Top-Verteidiger Ryan O’Connor aufgelöst zu haben, bestätigten die Grizzlys Wolfsburg am Mittwoch die bereits durchgesickerte Verpflichtung des Kanadiers. Der 31-Jährige wechselt – wie erwartet – in die VW-Stadt und erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Halbfinalisten der abgelaufenen Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

„Als sich die Möglichkeit ergab, Ryan zu verpflichten, haben wir nicht lange gefackelt. In den Gesprächen mit ihm habe ich schnell gemerkt, dass er eine neue Herausforderung sucht. Wir konnten ihm eine maßgeschneiderte Rolle anbieten, die ihn überzeugte“, sagt Grizzlys-Manager Charly Fliegauf zur Verpflichtung.

Nach fünf Spielzeiten in der höchsten finnischen Spielklasse, der Liiga, war O’Connor zur Saison 2019/20 an den Seilersee nach Iserlohn gewechselt. 2021/22 bereitete der Rechtsschütze in 54 Partien satte 47 Treffer vor (plus sechs eigene Treffer) und war damit bester Verteidiger und Vorlagengeber der DEL. Auch in der abgelaufenen Spielzeit, in der er sich mit den Roosters nicht für die Play-offs qualifizieren konnte, stellte O‘Connor seine Offensivqualitäten mit 11 Treffern und 21 Assists eindrucksvoll unter Beweis. Insgesamt kommt der 1,80 Meter große Kanadier bislang auf 28 Tore und 101 Vorlagen in 176 DEL-Spielen.

Die neue Nummer 6 der Grizzlys wird zur Saisonvorbereitung Anfang August in Wolfsburg erwartet. „Ryan ist ein absoluter Teamplayer, sehr beliebt in der Kabine und hat einen großen Willen, Spiele zu gewinnen“, lobt Fliegauf. Seine Qualitäten, speziell in der Offensive, habe O’Connor in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen. „Neben seinen Aufgaben in der Defensive erhoffen wir uns von ihm großen Input für unser Offensivspiel.“

