Fejzullahu verlässt Eintracht Braunschweig – auch Düker geht

Fußball-Dritlligist Eintracht Braunschweig treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Nach zahlreichen Neuzugängen wurde nun der Vorbereitungsplan vorgestellt – und zwei Spieler haben sich still und leise verabschiedet. Der eine ist Mergim Fejzullahu.

Fejzullahu und Eintracht lösen Vertrag auf

Sportlich spielte der 25-Jährige bei den Löwen schon lange keine Rolle mehr. Nun ist sein Abgang bestätigt. Der Offensivspieler schließt sich dem 1. FC Saarbrücken in der Regionalliga Südwest an. Dort trifft er auf einen weiteren Ex-Löwen: Ivan Franjic. Beide wurden im vergangenen Winter von André Schubert aus dem Profikader von Eintracht Braunschweig gestrichen.

Düker wechselt nach Meppen

Den bis zum 30. Juni 2020 laufenden Vertrag haben der Spieler, der im blau-gelben Trikot zwei Tore in der Liga und eines im DFB-Pokal erzielte, und der Verein mit sofortiger Wirkung in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Derweil ist auch klar, dass Stürmer Julius Düker nicht zu Eintracht Braunschweig zurückkehrt. Der gebürtige Braunschweiger schließt sich Ligakonkurrent SV Meppen an. Mit seinen drei späten Toren gegen Großaspach, 1860 München und Preußen Münster hatte der schlaksige Offensivspieler einen wichtigen Part zum Klassenerhalt beigetragen.

Eintracht Braunschweig gab außerdem den vorläufigen Vorbereitungsplan bekann.

Eintracht testet gegen Hertha BSC Berlin

Geplant sind nach dem Trainingsauftakt am 17. Juni zwei Testspiele gegen unterklassige Mannschaften aus der Region. Am 19. Juni duelliert sich das Schubert-Team mit dem SV GW Calberlah, am 21. Juni folgt der Test gegen die TSG Bad Harzburg. Beide Spiele beginnen jeweils um 18.30 auf den Plätzen des Gegners. Anschließend befindet sich Eintracht Braunschweig für eine Woche im Trainingslager in Wesendorf im Landkreis Gifhorn (24. bis 30. Juni). Darauf folgt der erste Prüfstein – ein Test gegen Fußballbundesligist Hertha BSC Berlin in Neuruppin (7. Juli). Ein weiteres Testspiel soll am 13. Juli fixiert werden, ehe vom 19. bis 22. Juli der erste Drittliga-Spieltag der neuen Saison erfolgt.