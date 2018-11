Technischer Ausschuss Haverlah räumt Makel aus dem Weg

Bei einer öffentlichen Sitzung haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses beschlossen, verschiedene Makel in der Gemeinde Haverlah zu beseitigen. Beispielsweise ist der Zaun am Spielplatz im Baugebiet Harzblick morsch – fast alle Pfähle sind durchgefault. Das Bauamt soll für die Sanierung eine Kostenrechnung erstellen, damit diese in den Haushalt 2019 fließt. Auch der Ballfangzaun am ehemaligen Sportplatz müsste begradigt...