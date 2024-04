Lebenstedt. In Salzgitter ist es am frühen Sonntagnachmittag zu einem Streit gekommen, der zur Messerstecherei ausartete. Lebensgefahr bestand nicht.

Bei einem Streit hat ein 37-Jähriger am Sonntagnachmittag in Lebenstedt im Hasenwinkel mehrere Messerstiche erlitten. Das teilt die Polizei mit. Demnach gerieten zwei Männer im Alter von 25 und 37 Jahren in einen Streit. Schließlich eskalierte der Konflikt und der 25-Jährige stach mehrmals mit einem Messer auf den 37-Jährigen ein. Der Täter floh nach der Tat, doch die Polizei ermittelte ihn später namentlich.

37-Jähriger in Lebenstedt verletzt

Das Opfer musste ärztlich im Krankenhaus versorgt werden, war jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

