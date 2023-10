Salzgitter Feuerwehr-Einsätze in Lebenstedt und Bad: In allen drei Fällen bittet die Salzgitteraner Polizei um die Mithilfe möglicher Zeugen.

In Lebenstedt haben am Wochenende erneut Müllcontainer gebrannt. (Symbolbild)

Blaulicht In Lebenstedt brennen Müllcontainer, in Salzgitter-Bad ein Auto

In Lebenstedt haben erneut Müllcontainer gebrannt. Wie die Salzgitteraner Polizei berichtet, ging sowohl im Hasenwinkel als auch in der Gaußstraße jeweils ein Container in Flammen auf. Der Müllcontainer im Hasenwinkel brannte Sonntagfrüh gegen 4.50 Uhr – die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Der Altpapiercontainer in der Gaußstraße brannte Montagfrüh gegen 2.20 Uhr. „Auch hier sind die Täter bislang unbekannt“, berichtet die Polizei. Durch das Feuer wurde der Container vollständig zerstört und ein Altglascontainer beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt.

Hinweise zu den mutmaßlichen Brandstiftungen nimmt die Salzgitteraner Polizei unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

Salzgitter-Bad: Auto geht in Flammen auf

In Salzgitter-Bad wiederum ist am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr ein Ford Transit in Brand geraten. Das Auto wurde durch das Feuer vollständig zerstört – Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr konnte den in der Erikastraße stehenden Wagen zügig löschen, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Mögliche Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (05341) 18970 melden.

red

