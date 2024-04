Lebenstedt. Außerdem fuhren Unbekannte mit dem Taxi von Braunschweig nach Salzgitter und versuchten anschließend die Fahrerin auszunehmen.

Ein 20-jähriger Lebenstedter wurde am Sonntag gegen 3.55 Uhr im Bahnhof Salzgitter-Lebenstedt geschlagen und getreten. Der Mann ging zu Boden und wurde dort weiter angegriffen. Der 20-Jährige konnte zunächst flüchten, wurde jedoch von einem der Täter eingeholt und ins Gesicht geschlagen, bevor er endgültig entkommen konnte, so die Polizei. Die Täter sind bislang unbekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Diese nehmen die Beamten unter der Nummer 05341 18970 entgegen.

Unbekannte versuchen Taxi-Fahrerin in Salzgitter auszunehmen

Zwei Unbekannte nahmen am Morgen Samstagmorgen am Hauptbahnhof in Braunschweig ein Taxi und fuhren nach Salzgitter. Als die Fahrt gegen 7.10 Uhr im Martinweg in Lebenstedt endete, versuchten die beiden Beschuldigten, die Geldbörse der Taxifahrerin zu stehlen, indem sie die Frau in den Sitz drückten, informiert die Polizei. Als ihr Vorhaben scheiterte, nahmen sie das zuvor entrichtete Fahrtentgelt in Höhe von 50 Euro aus der Mittelkonsole des Taxis und flüchteten zu Fuß in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, bittet die Polizei sich unter der Nummer 05341 18970 zu melden.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red