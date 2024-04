Salzgitter. In einem Textilgeschäft erwischen Mitarbeiterinnen einen Dieb. Erst kooperiert er - dann zückt er ein Messer. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

In einem Textilgeschäft in der Albert-Schweitzer-Straße in Salzgitter-Lebenstedt hat ein 37-jähriger Mann am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, Kleidung im Wert von 60 Euro gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Nachdem Mitarbeiterinnen ihn gestellt hatten, begleitete er diese zunächst kooperativ in ein Büro. Dort änderte sich jedoch sein Verhalten: Er wurde aufbrausend, schubste beide Frauen und verletzte eine der beiden, eine 33-Jährige, leicht.

Die Situation verschärfte sich weiter, als der Mann ein Messer zückte und die Angestellten bedrohte. Daraufhin ergriff er die Flucht. Bei der Fahrt zum Geschäft entdeckten Polizisten den fliehenden Mann und nahmen ihn fest.

Das Messer und andere Beweismittel wurden von der Polizei gesichert. Zudem ergab die Kontrolle des Mannes, dass er alkoholisiert war – ein Atemtest zeigte fast 1,5 Promille. Gegen den Angreifer wurden Strafverfahren wegen Diebstahls, körperlicher Gewalt und Widerstand eingeleitet.

Grauer Daimler Kombi in Salzgitter-Lichtenberg gestohlen – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Salzgitter-Lichtenberg in der Straße Gödebusch ein geparktes Fahrzeug gestohlen. Das schreibt die Polizei. Die Täter entwendeten einen vor einem Einfamilienhaus abgestellten grauen Daimler Kombi.

Durch die Tat entstand ein Schaden von circa 25.000 Euro. Die Polizei hat bisher keine konkreten Hinweise zum Ablauf der Tat und bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Aktivitäten beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Informationen zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Salzgitter unter der Nummer 05341 1897-0 aufzunehmen.

red