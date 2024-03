Salzgitter-Bad. Der Brand ist in der Nacht zu Freitag auf einen Altkleidercontainer übergegriffen. Unbekannte zerkratzen zudem Pkw in Lebenstedt.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 3 Uhr zwei Papiercontainer in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Salzgitter-Bad angezündet. Laut Pressemitteilung der Polizei griff das Feuer auf einen daneben stehenden Altkleidercontainer über. Die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung ausrücken. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich unter der Nummer (05341) 8250 bei der Polizei melden.

Täter zerkratzen Pkw in Salzgitter-Lebenstedt

In Lebenstedt haben unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr den Lack der Motorhaube sowie des Kotflügels eines Pkw im Imatraweg zerkratzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 6.000 Euro. Zeugen sollen sich unter der Nummer (05341) 18970 melden.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red