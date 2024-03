Salzgitter. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind in eine Klinik. Die Salzgitteraner Polizei prüft nun, wie es zu dem Unfall kam. Und ermittelt zu einem Trickbetrug.

In Lebenstedt hat sich am Dienstag laut Polizei „ein tragischer Unfall“ ereignet: Ein Kleinkind im Alter von drei Jahren stürzte gegen 14 Uhr aus einem Fenster mehrere Meter in die Tiefe. Die Wohnung im Mehrfamilienhaus befindet sich im dritten Stock.

Der verletzte Junge musste mit dem Rettungshubschrauber aus der Lessingstraße in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Beamten gehen derzeit nicht von einer Lebensgefahr für den Jungen aus. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam – und ob eine fahrlässige Körperverletzung vorlag.

Lebenstedt: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck und Bargeld

Ebenfalls Lessingstraße, ebenfalls am Dienstag: Unbekannte stahlen einer älteren Frau Schmuck und Bargeld im Wert von zirka 1600 Euro. Wie die Salzgitteraner Polizei schildert, klopfte ein Mann gegen 9.30 Uhr bei der Seniorin – er gab sich als Handwerker aus, wollte angeblich die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen.

Gemeinsam mit der Frau schaute er sich die Leitungen in der Küche an und verließ die Wohnung anschließend wieder. Die Polizei geht davon aus, dass sich ein zweiter Täter zu dieser Zeit unbemerkt Zutritt durch die geöffnete Wohnungstür verschaffte.

Erst am Abend stellte die Frau das Fehlen von Bargeld und Schmuck fest. Der Täter wird wie folgt beschrieben: zirka 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, breit gebaut, mit dunklen Haaren. Er soll eine dunkle Stoffhose und eine schwarze Jacke getragen haben. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

red/dpa