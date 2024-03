Salzgitter. Der Besitzer eines Restaurants in Salzgitter bemerkt mehrere Einschusslöcher auf der Terrasse seines Lokales. Die Polizei bittet um Hinweise.

Offenbar haben Unbekannte auf ein Restaurant in der Neißestraße in Lebenstedt geschossen. Die Polizei konnte am Ereignisort mehrere Beschädigungen an Pfosten feststellen, die offensichtlich von Projektilen einer scharfen Waffe verursacht wurden. Bei der Spurensuche konnte ein Projektil aufgefunden und sichergestellt werden. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den oder die Verursacher beziehungsweise die Tatwaffe. Die Tat hat sich vermutlich im Zeitraum zwischen Sonntag, 2 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, ereignet. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05341) 18970 zu melden.

Das Projektil wurde am Tatort gefunden. © FMN | Rudolf Kaliczek

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red