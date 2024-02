Lebenstedt. Die Feuerwehr Salzgitter ist Donnerstagnacht zu einem Einsatz in Lebenstedt ausgerückt. Menschenleben sollen in Gefahr gewesen sein.

Zeugen haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Berufsfeuerwehr Salzgitter zu einem Kellerbrand in die Lessingstraße in Lebenstedt alarmiert. Menschenleben sollen in Gefahr gewesen sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus der Kellertür, berichtet Einsatzleiter Julian Naujoks der Berufsfeuerwehr. Ein Bewohner nahm die Feuerwehr in Empfang, die restlichen acht Bewohner konnten gerettet werden. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Anschließend lüftete die Einsatzkräfte den Bereich und brachte die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

„Eine Drehleiter hätten wir nicht in Einsatz bringen können. Zum Glück war das Treppenhaus nur leicht verraucht, sodass alle über die Treppe gerettet werden konnten.“, so Naujoks. Angaben zur Brandursache könne man noch nicht machen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Salzgitter sowie die Freiwillige Feuerwehr Lebenstedt.

