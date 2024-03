Haverlah. Die Polizei findet den 22-Jährigen bei sich zu Hause. Ermittlungen gegen zwei Frauen nach Graffiti in Hohenhameln. Der Polizei-Überblick.

Ein 22-jähriger Fahrer ist am Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, auf der Bundesstraße 6 in Richtung Hildesheim von der Straße abgekommen. Laut Pressemitteilung der Polizei Salzgitter, beschädigte er dabei einen Leitpfosten, fuhr anschließend durch einen Graben und kam auf einem Feldweg zum Stehen. Beim Eintreffen der Polizei war der 22-Jährige nicht mehr am Unfallort. Die Beamten konnte ihn an seiner Anschrift finden. Anhaltspunkte auf einen Alkohol- und Drogenkonsum lagen laut Mitteilung nicht vor. Die Polizei ermittelt, weshalb der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte. Es entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro.

Zwei Frauen sollen Hauswand von Einkaufsmarkt in Hohenhameln mit Graffiti bemalt haben

Die Polizei Salzgitter ermittelt gegen zwei Frauen im Alter von 17 und 20 Jahren. Laut Mitteilung werden sie verdächtigt am Montagmorgen, gegen 1 Uhr, die Hauswand eines Einkaufsmarktes am Marktplatz in Hohenhameln mit Grafitti bemalt zu haben.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red