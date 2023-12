Sickte. Unbekannte haben die Kita in Sickte mit großflächigen Graffitis besprüht. Das sagt Samtgemeindebürgermeister Marco Kelb dazu.

Unbekannte Täter haben am zweiten Adventswochenende die Kindertagesstätte Arche Noah in Sickte mit Graffitis besprüht. Die Schmierereien wurden am folgenden Montag an der Fassade entdeckt. Die Täter sprühten unter anderem rassistische und drogenverherrlichende Schriftzüge an die Fassade sowie Scheiben des Kindergartens. Das ist auf Fotos zu sehen, die der Redaktion vorliegen.