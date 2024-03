Salzgitter. Auf der A39 in Richtung Wolfsburg ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Auf der Gegenfahrbahn krachte es wegen Gaffern.

Zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten ist es am Samstagnachmittag auf der A39 bei Salzgitter gekommen. Die Fahrbahn in Richtung Wolfsburg ist zwischen Salzgitter-Thiede und Salzgitter-Lebenstedt-Nord wegen Bergungsarbeiten voll gesperrt. Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilt, kann sie zum Unfallhergang bisher keine Angaben machen. Der Einsatz dauere an.

Es gebe leichte Verletzungen. Ein Lkw war bei dem Unfall beteiligt. Teilweise sind die Fahrzeuge auf dem Dach gelandet. Wann die Bergungsarbeiten abgeschlossen sind, ist bisher unklar.

A39 bei Salzgitter am Samstag voll gesperrt

Zeitweise musste auch die Gegenfahrbahn in Richtung Wolfenbüttel gesperrt werden. Gaffer hatten für leichtere Folgeunfälle gesorgt. Mittlerweile rollt der Verkehr dort wieder.

