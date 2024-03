Salzgitter. Außerdem schlug der Beschuldigte die Frau mit einem Verlängerungskabel. Auch die 16-jährige Tochter und ein Nachbar wurden Opfer des 48-Jährigen.

In Salzgitter hat ein 48-Jähriger am Freitag, 15. März, seine 43-jährige Ehefrau mit einem Messer bedroht. Das berichtet die Polizei Salzgitter.

Die Tat ereignete sich gegen 20 Uhr im Kalkweg in Lebenstedt. Abseits der Drohung schlug der Beschuldigte die 43-Jährige auch mit einem Verlängerungskabel. Die Frau und die 16-jährige Tochter flüchteten daraufhin zu den Nachbarn. Dorthin folgt ihnen der Beschuldigte, würge und bedrohte seinen Nachbarn und schlug anschließend seiner Tochter in das Gesicht.

Die Polizei verwies den Mann seiner Wohnung und nahm ihn in Gewahrsam. Mehrere Strafverfahren werden nun gegen den 48-Jährigen eingeleitet.

Häusliche Gewalt auch in der Gadenstedter Straße in Salzgitter

Am frühen Samstagmorgen, 16. März, kam es auch in der Gadenstedter Straße in Lebenstedt zu einem Fall der häuslichen Gewalt. Ein 43-jähriger Beschuldigter schlug seine 36-jährige Ehefrau gegen 1.15 Uhr nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten und zerriss ihr das T-Shirt. Auch hier erhielt der Beschuldigte eine Wohnungswegweisung, so die Polizei.

Mann tritt in Salzgitter-Bad Außenspiegel von Auto ab

Eine bislang unbekannte männliche Person wurde in der Nacht von Freitag, 15. März, auf Samstag, 16. März, dabei beobachtet, wie er ein Auto beschädigte. Gegen 23.55 Uhr soll der Täter den linken Außenspiegel eines in der Straße Am Felsenkeller geparkten VW Polos abgetreten haben. Anschließend habe sich der Mann vom Tatort entfernt, wie die Polizei berichtet.

Auch eine weitere männliche Person sei zur Tatzeit vor Ort gesehen worden sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 825-0 entgegen.

45-Jährige ohne Führerschein in Salzgitter unterwegs

Am späten Freitagnachmittag wurde eine 45-Jährige in Salzgitter dabei beobachtet, wie sie ihren Skoda trotz eines bestehenden Fahrverbots im öffentlichen Verkehrsraum führte. Die Weiterfahrt wurde ihr erneut untersagt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, so die Polizei.

