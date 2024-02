Salzgitter. Die Autobahn 39 ist zwischen Westerlinde und Lichtenberg in beiden Richtungen vollgesperrt. Die Sperrung wird noch Stunden andauern.

Wer sich am Donnerstag in der Region Braunschweig durch den Straßenverkehr kämpfen möchte, braucht noch viele Stunden starke Nerven. „Die komplette Region steht“, drückte es am Morgen die Autobahnpolizei aus. Noch bis 20 Uhr ist auf der Autobahn 2 zwischen Braunschweig-Flughafen und Braunschweig-Ost die Richtungsfahrbahn Berlin voll gesperrt, außerdem die Auffahrt von der A391 auf die A2 und die Auffahrt der Ansschlussstelle Braunschweig-Flughafen mit massiven Stau-Auswirkungen im Berufsverkehr auf die Autobahn 391 und die Bundesstraßen 1, 4 und 214. Hier staut es sich jeweils auf bis zu vier Kilometern.

Und dann erreichte die Polizei Braunschweig gegen 3 Uhr in der Nacht zu Donnerstag außerdem ein Alarm von der Autobahn 39 in Salzgitter. Ein Lkw sei von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Wie der Fahrer später der Polizei mitteilte, soll eine Wildschweinrotte die Fahrbahn gequert haben, so dass er ausweichen wollte und dann die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Mann kam verletzt ins Krankenhaus. Passiert sei der Unfall nach Angaben der Autobahnpolizei in Fahrtrichtung Braunschweig in Höhe Westerlinde. Weil allerdings der Bergungskran viel Platz braucht, ist seit mehreren Stunden auch die Gegenfahrbahn betroffen. Heißt: In Fahrtrichtung Norden ist die Autobahn 39 ab Westerlinde vollgesperrt, es staut sich hier zurück bis Baddeckenstedt. Die Umleitungsroute durch Westerlinde, Osterlinde und Lichtenberg ist stark belastet, die Verkehrsteilnehmer brauchen viel Geduld. In der Gegenrichtung leitet die Polizei ab Lichtenberg ab. Hier staut es sich zurück bis Salzgitter-Lebenstedt-Süd.

Vollsperrung in beiden Richtungen noch bis mindestens 13 Uhr

Auch die Autobahnmeisterei ist aktuell vor Ort. Die gegenwärtige Prognose lautet, dass die Sperrung in beiden Fahrtrichtungen der Autobahn 39 bis mindestens 13 Uhr aufrecht erhalten werden soll.

