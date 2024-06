Braunschweig. Am Freitagabend haben Unbekannte aus einem Auto am Braunschweiger Dom viel Geld gestohlen. Jetzt läuft eine Spendenaktion.

Das ist für die Veranstalter des Buskers-Straßenmusikfestivals ein großer Schock: Unbekannte haben am Freitag gegen 22 Uhr eines ihrer Autos aufgebrochen, das vor dem Dom stand, und die Tageseinnahmen aus dem Bändchen-Verkauf in Höhe von etwa 2000 Euro gestohlen. Das berichten die Veranstalter bei Instagram und Facebook und bestätigt die Polizei auf Nachfrage. Das Event, das am Freitag startete und noch bis Sonntag dauert, ist kostenlos, finanziert sich aber unter anderem durch den Verkauf der Bändchen, die fünf Euro kosten und bei den Festival-Mitarbeitern vor Ort erworben werden können. „Wir sind sehr traurig über diesen Vorfall, da wir auf die Einnahmen aus dem Bändchen-Verkauf angewiesen sind“, schreiben sie und fragen: „Hat vielleicht jemand von euch etwas beobachtet?“. Hinweise mögen am Buskers-Infostand, bei der Polizei oder unter info@k-i-z.de abgegeben werden.

Zunächst baten die Veranstalter über die sozialen Netzwerke, am Samstag und Sonntag „fleißig Bändchen zu kaufen, um uns zu unterstützen“. Doch dann mehrte sich daraufhin der Wunsch nach einer Spendenaktion. Und die läuft seit Samstagvormittag: Wer also mag, kann das Buskers-Veranstalterteam über die Plattform „GoFundMe“ finanziell unterstützen. 2000 Euro sind als Spendenziel vorgegeben, die ersten Spenden sind bereits eingetroffen. Das Buskers-Team schreibt dazu: „Jeder Beitrag zählt und hilft uns, das Festival am Leben zu erhalten. Mit der Spendenaktion wollen wir den Verlust kompensieren und das Festival weiterhin zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle machen.“

Buskers in Braunschweig geht am Samstag und Sonntag weiter

Buskers findet noch am Samstag und Sonntag zwischen 12 und 22 Uhr in der Braunschweiger Innenstadt statt. An bis zu 17 Orten gibt es Live-Musik der engagierten Künstler, außerdem Open-Stages und Street-Food-Angebote. Das Programm im Einzelnen und weitere Infos gibt es online unter buskers-braunschweig.de.

