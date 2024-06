Braunschweig. Neben dem Angebot im Applaus-Garten ist jetzt noch eine Möglichkeit bekanntgeworden, wo Fußball-Fans manche Kicks gucken können.

Zur Fußball-Europameisterschaft bekommt Braunschweig ein weiteres Public-Viewing-Angebot. Neben dem Open-Air-Event im Applaus-Garten an der Wolfenbütteler Straße, das für bis zu 2000 Zuschauer ausgelegt ist und alle Spiele ab 18 Uhr zeigt, ist Rudelgucken während des Turniers in der Löwenstadt auch überdacht möglich: Unter dem Motto „Astooor“ zeigt das Astor-Filmtheater in der Langen Straße alle Vorrunden-Kicks der deutschen Mannschaft, also am Freitag, 14. Juni, um 21 Uhr gegen Schottland, am Mittwoch, 19. Juni, um 18 Uhr gegen Ungarn und am Sonntag, 23. Juni, um 21 Uhr gegen die Schweiz. Der Eintritt kostet fünf Euro, dieser Betrag fließt allerdings vollumfänglich in einen Verzehrgutschein, den die Besitzer vor Ort einlösen können. Die Sitzplatzkarte lässt sich ab sofort online oder an der Kinokasse buchen.

Besonderes Detail: Die Fußball-Übertragungen laufen im Kino 8, das ist mit fast 450 Sitzplätzen nicht nur der größte Saal des Astor-Filmtheaters, es beinhaltet außerdem die mit 264 Quadratmetern laut Kino-Angaben größte Leinwand Niedersachsens. EM-Kicks auf 24 Metern mal 11 Metern – selbst deutschlandweit wird es vermutlich wenige Leinwände geben, die die Spiele zeigen und größer sind. Zum Vergleich: Die Leinwand des offiziellen Public Viewings in München etwa ist mit 120 Quadratmetern Fläche noch nicht mal halb so groß, die Screens in Frankfurt und Dortmund messen 144 Quadratmeter. Nur die Leinwand des Public Viewings am Brandenburger Tor ist mit 24 Metern mal 12 Metern, also 288 Quadratmetern Fläche, etwas größer.

Das Astor hat am Samstag auf seinen Social-Kanälen bekanntgegeben, dass es die Deutschlandspiele zeigt. Nach und nach werden nun letzte Genehmigungen bei den deutschlandweiten Anfragen ausgesprochen. Möglicherweise kommen daher in den kommenden Tagen auch noch weitere Public-Viewing-Möglichkeiten in unserer Region dazu.

