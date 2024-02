Bruchmachtersen. Zu einem Brand in einer Sauna kam es am späten Freitagmittag in Bruchmachtersen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Das ist passiert.

Eine Sauna hat am Freitagnachmittag in Bruchmachtersen gebrannt. Zeugen alarmierten gegen kurz nach 13 Uhr die Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr Salzgitter sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bruchmachtersen zu einem Brand mit Menschenleben in Gefahr. Wie Torsten Preuß, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter berichtet, konnten sich die Anwohner jedoch selbstständig aus dem Gebäude retten.

Was genau den Brand in der Sauna ausgelöst hat, sei noch unklar. Wie Preuß weiter erklärt, wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz in das Gebäude geschickt, um den Brandherd zu löschen. Dies gelang nach kurzer Zeit. Glücklicherweise, so Preuß, lag das anliegende Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bruchmachtersen ganz in der Nähe, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte und die ersten Kräfte schnell vor Ort waren.

Nach circa zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und lüftete das Wohnhaus mittels eines Hochdrucklüfters, um die giftigen Dämpfe und Gerüche aus dem Einfamilienhaus zu pusten.

red