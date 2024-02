Salzgitter. In einen Betrieb in der Peiner Straße sind Unbekannte am Wochenende eingebrochen. Was bekannt ist zu der Tat. Der Polizei-Überblick.

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 6 Uhr in einen Gewerbebetrieb in der Peiner Straße in Salzgitter eingebrochen. Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter eine Fensterscheibe des Dienstleistungsunternehmens ein und verschafften sich somit den Zugang in das Objekt. In den Räumen wurden zahlreiche Behältnisse durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist unklar. Es entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Hinweise an die Polizei unter (05341) 18970.

Unbekannte scheitern in Barum bei Einbruch

In Barum haben Unbekannte zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 13 Uhr, versucht, in die Sporthalle in der Werkstraße einzubrechen. Laut Polizei wollten die Täter die Eingangstür aufhebeln. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben, die Halle zu betreten. Es wurde ein Schaden von mindestens 500 Euro verursacht.

red