Salzgitter-Bad. Die Wirtin der Rheinklause wollte ursprünglich keine Kneipe betreiben. Mittlerweile ist sie aus der Stadt aber nicht mehr wegzudenken.

Die Rheinklause in Salzgitter-Bad ist das Leben von Erika Rinkenbach. Anders kann und will sie das gar nicht ausdrücken. Die Wirtin der Gaststätte an der Rheinstraße ist nach über 50 Jahren fest mit der Stadt, ihrer Gemeinschaft und Geschichte verwurzelt. Sie hat sich mit Salzgitter gewandelt, den Umbruch in der Stahlstadt miterlebt und auch moderne Krisen und eine ganze Pandemie gemeistert. Die Rheinklause hat sie alle überlebt. Warum das so ist? Das kann die heute 79-Jährige nicht ganz beantworten. Sie hat aber eine Vermutung, wenn sie gefragt wird: „Wir haben immer zusammengehalten, hatten nie einen wirklichen Höhenflug und haben für diese Gaststätte immer mit allem gekämpft, was wir hatten.“